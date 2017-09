David Bowie nunca falla por Navidad: nueva caja sobre la “trilogía de Berlín”

Como cada Navidad desde su fallecimiento, David Bowie volverá a nuestras casas… si el bolsillo lo permite. Tras las cajas recopilatorias ‘Five Years’, que se centraba en su carrera entre los años 1969 y 1973, y ‘Who Can I Be Now?’, su llamada “etapa americana” de 1974 a 1976, ahora le llega el turno a su célebre etapa berlinesa con ‘A New Career In A New Town (1977 – 1982)’.

La edición incluye una nueva mezcla a cargo de su productor de confianza, Tony Visconti, para el álbum ‘Lodger’, de 1979, y tanto la caja en formato CD (11 discos), como la de vinilo (13 discos) y digital, contará con todo el material publicado oficialmente por Bowie entre 1977 y 1982. Esto incluye la llamada trilogía de Berlín –‘Low’, ‘Heroes’ y ‘Stage’ en los que Bowie colaboró estrechamente con Visconti y Brian Eno–, así como el EP ‘Baal’ –que incluía las canciones que creó para un musical inspirado en Bertold Brecht–, y el álbum ‘Scary Monsters (And Super Creeps)’. Las ediciones físicas incluyen también un libro (128 páginas para el formato CD y 84 en la caja de vinilos) que ofrece fotos desconocidas, muchas de ellas inéditas, de fotógrafos como Anton Corbijn, Helmut Newton, Andrew Kent, Steve Schapiro y Brian Duffy, además de críticas de prensa históricas y notas técnicas acerca de los álbumes escritas por Visconti.

Este volumen para coleccionistas y fetichistas, además, se presentará hoy a las 20:00h con un evento en directo que se emitirá desde el perfil oficial del artista británico en Facebook, en el que Carlos Alomar (guitarrista de Bowie de 1974 a 1987), Edu Meyer (ingeniero de sonido de Hansa Studios) y Chris Duffy (hijo del fotógrafo Brian Duffy y director del Duffy Archive), hablarán del trabajo de Bowie en aquella etapa desde el que fue uno de sus epicentros, los Hansa Studios de Berlín.

Este anuncio, además, coincide con otro de las últimas horas también relacionado con el universo de David Bowie. Músicos que estuvieron ligados a la carrera del Duque Blanco durante 30 años y en distintas etapas como el teclista Mike Garson, Adrian Belew y Gerry Leonard, dieron un concierto-homenaje como Celebrating David Bowie y, tras su enorme éxito, se prolongó con algunas fechas más. Ahora, además, han anunciado que realizarán una gira mundial completa el año que viene. Por el momento no tendrá parada en España, pero no se descarta que pueda ocurrir.