Sorpresas en la playlist de Taylor Swift para Spotify, aparte de que exista

Taylor Swift ha decidido reforzar su nueva amistad con Spotify creando una interesante “playlist” de canciones favoritas para el gigante sueco del streaming que habría sido impensable hace un año.

La lista, que por suerte no incluye ninguna canción de su autora, como suelen hacer muchos artistas (al fin y al cabo, estas playlists no son más que medios promocionales), es en parte algo obvia por la presencia de algunos amigos de Swift, como Selena Gomez, Ed Sheeran y HAIM, de los que sin embargo destaca canciones no tan famosas (‘Nobody’ de la primera, ‘Perfect’ del segundo y ‘Ready for You’ de las terceras) y por supuesto por la ausencia de sus enemigos (nada de Katy Perry o Calvin Harris). Aparecen por aquí también Miley Cyrus, Arcade Fire, Lady Gaga o Ariana Grande, aunque no Lorde.

Pero la lista presenta también varias sorpresas. Por ejemplo, Swift es fan de ‘For What It’s Worth’ de Liam Gallagher y también de algunas canciones de The National y Lana Del Rey. Además, reivindica a Bon Iver, The Japanese House, Dum Dum Girls y ‘I Dare You’ de The xx y de Rihanna no escoge precisamente los hits (‘Close to You’ y ‘Kiss it Better’). También incluye… ¡’Plot Twist’! de Marc E. Bassy y KYLE. ¿Nacerá de esta playlist algún hit?

Por cierto, Swift todavía no se ha inmutado sobre las condiciones que la han hecho regresar a la plataforma, pero en cualquier caso, su nuevo single está yendo muy bien (160 millones de reproducciones para ‘Look What You Made Me Do’).