Kendrick Lamar anuncia gira europea con James Blake… y sin parada en España

Kendrick Lamar presentará ‘DAMN.’, uno de los discos del año tanto por recepción comercial como por crítica, en Europa el año que viene, aunque ninguna de sus fechas para de momento por España. La gira empezará en Dublín y transcurrirá por Reino Unido, Alemania, Francia o Suecia hasta culminar en Berlín durante febrero y marzo de 2018.

El rapero, por otro lado, no se traerá a un telonero cualquiera durante su gira europea, sino al mismísimo James Blake, estrella por cuenta propia con más de una conexión con el hip-hop: el inglés ha colaborado con raperos como RZA o Chance the Rapper y además ha participado en la producción del mismo ‘DAMN.’, por ejemplo en el single ‘ELEMENT.’

Blake presentará su tercer álbum, ‘The Colour in Anything’, publicado el año pasado.

Lamar sí ha actuado alguna vez en España, por ejemplo en el festival de Cruïlla de Barcelona en 2015 o en el FIB en 2016. ¿Se reservará Lamar su paso por nuestro país para algún festival del año que viene?

Las fechas confirmadas son las siguientes:

7 de febrero, Dublín

9 de febrero, Birmingham

10 febrero, Manchester

11 febrero, Glasgow

12 febrero, Londres

13 de febrero, Londres

16 de febrero, Frankfurt

22 de febrero, Colonia

23 de febrero, Ámsterdam

25 de febrero, París

27 de febrero, Amperes

1 de marzo, Copenaghe

2 de marzo, Oslo

3 de marzo, Estocolmo

5 de marzo, Berlín