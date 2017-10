St Vincent critica la esclavitud de la belleza en el vídeo de ‘Los Ageless’

El discurso feminista ha sido siempre importante para St Vincent pero lo será especialmente en el nuevo disco, ‘MASSEDUCTION’, que saldrá el próximo 13 de octubre. Se ha visto en una serie de gags que ha subido a las redes sociales y se ve muy claramente en su nuevo vídeo, que se corresponde con el tema que ya conocíamos llamado ‘Los Ageless’, segundo single de ese álbum tras ‘New York’.

‘Los Ageless’ desde su juego de palabras entre “Los Ángeles” y “los sin edad” ya era una crítica a la obsesión de Hollywood por mostrar a sus actores jóvenes para siempre y discriminar a los que no lo parecen -especialmente a las mujeres-, como mostraba esa frase que dice “The last days of the sunset superstars”, y su vídeo dirigido por Willo Perron redunda en lo mismo.

Perron muestra a la artista en un mundo colorido pero plastificado de peluquerías aparentemente felices como salidas de un cuento de hadas… en contraste con un infierno de uñas postizas, narices operadas, tratamientos de belleza y unos canapés nada apetecibles.

No obstante, habrá otras temáticas en el disco, pues según la nota de prensa “las temáticas de poder y sexo” se encontrarán con “las relaciones en peligro y la muerte”. De hecho, según sus propias palabras, será un disco bastante personal: “Cada disco que hago tiene un arquetipo. En ‘Strange Mercy’ eran amas de casa medicadas. En ‘St. Vincent’ era una líder de una secta futurista. ‘MASSEDUCTION’ es diferente, es en primera persona. No son hechos contrastables, pero si quieres saber algo acerca de mi vida, escucha este disco”, indica.