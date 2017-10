La canción del día: ‘Fuerzas absurdas’ de Puzzles y Dragones, reconstituyente jangle pop

Cuatro años puede ser demasiado tiempo para que un grupo que despunta y luego desaparece. Sin embargo, los que caímos en las redes de aquel EP (casi) homónimo que el cuarteto madrileño Puzzles y Dragones no les hemos olvidado. El grupo formado por Daniel de la Mancha con Miguel López Breñas, Alberto Robla (ambos en Alborotador Gomasio) y Mark Williams entregó entonces cuatro canciones –el 7” editado por Discos de Kirlian está agotadísimo hace tiempo– tan herederas de Love o de The Pastels como las de La Buena Vida o El Palacio de Linares, que se nos grabaron para siempre.

Por suerte, estaban de parranda y ahora regresan. Ampliando la formación con los teclados de Sergio Alarcón y los coros de Begoña Casado y con una considerable mejora sonora, esta semana han presentado ‘Fuerzas absurdas’, el primer adelanto de su álbum de debut que de nuevo Discos de Kirlian publicará el próximo mes de noviembre. Y lo cierto es que este regreso no podía ser más emocionante.

Tras esa intro de batería de apariencia amateur –una especie de guiño a su pasado lo-fi–, irrumpe el cristalino sonido de unas guitarras que se miran en Real Estate y cabalgan sobre un ritmo agitado y una nueva melodía vocal certera de Daniel, que fascina con su frase inicial (“Hay fuerzas absurdas que te obligan a avanzar dando vueltas sin pensar, haciendo cosas que no puedes explicar”) y desemboca en ese “sé que eres triste porque te he visto llorar en la oscuridad” que se torna en el último momento en “sé que eres alegre porque te he visto bailaren la oscuridad, convenciendo a tus amigas de que tiene que haber algo más” de su estribillo. La chica se salva, final feliz.