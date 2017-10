‘Permanentemente’ de La Bien Querida captura la euforia ante la incertidumbre del amor

Hoy viernes 6 de octubre se publican varios discos destacados, entre ellos el de La Bien Querida, ‘Fuego’, que publica Elefant y de cuyas 11 pistas ya conocíamos cuatro singles, a cada cual más sorprendente en su dirección, como el dub de ‘7 días juntos’ con Joan Miquel Oliver o la rumbita de ‘Recompensarte’ con Jota de Los Planetas y Muchachito.

‘Fuego’ es por supuesto un festín de estilos musicales diversos y uno de los nuevos temas más llamativos que contiene es ‘Permanentemente’, la canción con la que abrimos nuestra “playlist” de ‘Ready for the Weekend’ de hoy. Es un tema muy pop, con guitarras acústicas y sintetizadores (y maracas) en la onda de Family, y también una canción de amor sobre ese incómodo estado “entre la esperanza y la decepción” en el que Ana Fernández vive “permanentemente”.

El tema está cargado de un sentimiento agridulce hacia el amor: “tú tienes la culpa, yo no tengo nada pero no me importa, hoy salgo a bailar”, canta Fernández, que se encuentra en un estado de “confusión total” tras volver a enamorarse (“atracción fatal, es como volver a empezar”). Y puede que ciertos pasajes pequen de crípticos, pero ‘Permanentemente’ captura en su melodía una sensación de euforia ante la incertidumbre del amor que no necesita reflejarse con palabras.