La Bien Querida estrena rumba de desencuentros junto a J de Los Planetas y Muchachito

La Bien Querida tiene un nuevo disco preparado para salir a la venta el 6 de octubre. Se llama ‘Fuego’ y de él hemos conocido tres pistas, con ‘7 días juntos’, una de las canciones alternativas del verano, a la cabeza. Se había anunciado dúo con J de Los Planetas en plan rumba y hoy es el día de conocerlo. Curiosamente, viene acompañado de un vídeo en el que aparece el líder de Los Planetas (además de su último disco), y digo curiosamente porque ambos habían colaborado con anterioridad, pero ninguno aparecía en el videoclip de ‘No sé cómo te atreves’, sólo hubo lyric vídeo para ‘Espíritu olímpico‘ y no hubo vídeo para ‘La veleta’, las tres del repertorio del grupo granadino.

La nueva canción, ‘Recompensarte’, es en efecto una rumba con una letra clásica en este tipo de canciones a dúo. Él se marchó (“te di todo lo que tenía (…) y mientras, tú de romería”), pero luego se arrepiente (“lo sé, no me hagas arrodillarme”), y ahora ella ha de decidir si acepta su vuelta o no (“ay, que no te lo puedo poner tan fácil”), porque él es su “perdición”.

El vídeo dirigido por la mano derecha de La Bien Querida en lo audiovisual, Juanma Carrillo, reúne a Ana y a Jota (en pocos vídeos se le ve tan nítidamente en los últimos tiempos), pero vuelve a aparecer cuerpo de baile a cuatro y también una pareja de actores que representa lo expresado con la canción. Lo mejor, no obstante, es esa intro en la que alguien insta a Fernández-Villaverde a darlo todo en el vídeo cual “Lola y Rocío”, “con el coño bien agarrado a la tierra”.