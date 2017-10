Client Liaison, el grupo que desearía haber nacido 30 años antes

Hace unos meses dedicábamos una playlist a canciones pop hechas en la actualidad pero que por su estética podían haber sonado, al menos hipotéticamente, en los años 80. Se llamaba “Como en los 80, pero ahora”, parafraseando un episodio de 4 en Alicante. Sin embargo, esa descripción se queda incluso corta para definir lo de Client Liaison. Este dúo australiano formado hace un lustro por Harvey Miller y Monte Morgan no se conforma con sonar a BSO de John Hughes y new jack swing, sino que se diría incluso que viven en 1986. Más que alinearse con The 1975 o Kristin Kontrol, lo hacen directamente con INXS o Kim Wilde.

Al menos, es lo que desprenden todos y cada uno de sus (por otra parte excelentes e ingeniosos) videoclips. Americanas con hombreras, neón, espejo, palmeras, ciclismo, Egipto, ordenadores vintage, pelos cardados, cocodrilos, perlas, oficinas a lo ‘Armas de mujer’ y limusinas blancas (flipad: entre su “merchandising” se encuentra la posibilidad de alquilar una de aquellas –aunque solo si estás en Victoria, su territorio) conforman la parafernalia que emplean en sus elaborados y divertidos clips como los de ‘Free of Fear’, ’Wild Life’, ‘Off White Limousine’ o ‘A Foreign Affair’. Incluso su web simula haber sido programada en MS-Dos. Han nacido 30 años tarde y no tienen ningún problema en reconocerlo.

Mañana sábado, día 7 de octubre, Client Liaison presentarán su álbum de debut ‘A Foreign Affair’ (publicado el pasado año, pero exclusivamente en Australia y Nueva Zelanda –en Spotify solo hay disponibles 3 de sus canciones–) en el Pop Bar de la sala Razzmatazz de Barcelona. Una cita imperdible no ya para los enamorados de los 80 sino, como ellos, los que desearían seguir viviendo (o haber vivido, ojo) en aquella década.