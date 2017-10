Roger Waters anuncia 2 conciertos en Barcelona y 2 conciertos en Madrid

Roger Waters anuncia hoy que su gira ‘Us + Them’ pasará tanto por Madrid como por Barcelona, en cada caso con dos fechas que además estarán bastante distanciadas entre sí, en contra de lo que suele ser habitual. El carismático ex líder de Pink Floyd estará los días 13 y 14 de abril de 2018 en el Palau Sant Jordi, Barcelona; y los días 24 y 25 de mayo de 2018 en el WiZink Center de Madrid. Las entradas salen en preventa del 9 de octubre a las 10am al 11 de octubre a las 9am solamente a través de livenation.es, mientras que la entrada general podrá encontrarse el 11 de octubre en Ticketmaster.

Será la primera vez que Roger Water nos visite desde su exitosa gira “The Wall Live”, que arrasara ya hace más de 6 años, en 2011. La nota de prensa oficial recalca que ‘Us + Them’ destaca “los aspectos más relevantes del innovador trabajo de Waters y presenta canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd -‘The Dark Side of The Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’- además de nuevas canciones del álbum de Roger Waters ‘Is This the Life We Really Want?’, este último editado recientemente.

¿Qué hará Roger Waters durante este mes y medio de diferencia? Según podemos comprobar en su web, visitar Milán, Bolonia hasta 4 días, Praga, Budapest, Sofía, Zagreb, Amberes, Hamburgo, Viena y Lisboa. Tras Madrid, la gira europea continuará por ciudades alemanas, holandesas, suizas y británicas, entre muchísimas otras.