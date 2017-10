La canción del día es semicircular por primera vez gracias a The Go! Team

The Go! Team publican nuevo disco, ‘Semi-Circle’, el 17 de enero a través de Memphis Industries. Es el primer disco del grupo de Ian Parton desde 2015, cuando salió ‘The Scene Between’. The Go! Team ha sido una de las bandas clave de la pasada década tras la edición de su debut, ‘Thunder, Lightning, Strike‘, en 2004, un disco que no podía ser más siglo XXI debido a su fusión de géneros y a su marcado uso de samples.

El nuevo álbum de The Go! Team se presenta con ‘Semicircular Song’, una canción grande, alegre y eufórica para la que el grupo británico ha contado con la participación del coro juvenil de Detroit y que puede añadirse a la lista de canciones de The Go! Team que podrían cantarse en los concursos de animadoras de los institutos (pienso en ‘Grip Like a Vice’ o ‘Bust-Out Brigade’). Es además una canción mucho más pegadiza de lo que pueden sugerir sus voces, que suenan grabadas de manera algo extraña… ¿Se habrá querido potenciar la variedad de instrumentos?

Ian Parton ha dicho que ‘Semicircle Song’ se basa en la “idea de una banda musical de escuela volviéndose loca y tirando las partituras por ahí para ponerse a tocar rompepistas de northern soul o baladas de indie-pop japonés o temazos de hip-hop de la vieja escuela”. También ha apuntado que intentaba “llevar el rollo tecnicolor de una banda de marcha a un lugar más psicodélico” y apropiarse del poderío que suele contener esta música, deshaciéndose del contexto deporitvo o patriota al que suele acompañar.

‘Semi-Circle’:

01 Mayday

02 Chain Link Fence

03 Semicircle Song

04 Hey!

05 The Answer’s No – Now What’s the Question?

06 Chico’s Radical Decade

07 All the Way Live

08 If There’s One Thing You Should Know

09 Tangerine / Satsuma / Clementine

10 She’s Got Guns

11 Plans are Like a Dream U Organise

12 Getting Back Up