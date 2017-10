Gente Joven / Glub Glub Glub

Gente Joven son uno de los grandes “tapados” del pop español. El proyecto de Fernando de la Flor apenas levanta la voz… aparentemente. Porque, sin prisa, se ha ido construyendo una carrera sólida. En su ya tercer disco (contando el recopilatorio de EP’s ‘I, II, III y IV’) da un paso más allá, y abandona el amateurismo. Ha evolucionado de manera sosegada. Ha desaparecido el perpetuo juego de voces entre Fernando y Patricia Magadán, que se sustituye por la voz de Fernando doblada, aunque también le acompaña Esperanza Collado entonando varios de los estribillos.

Ahora su música es menos evanescente, más terrenal. Sus canciones están mejor facturadas, pero sigue manteniendo su encanto naïve, el aire ensoñador y lo-fi, su sentido del humor dulce, su ironía de caramelo; todas las señas de identidad de Gente Joven. Ahora son algo menos Family o Beach House y más Vainica Doble y La Buena Vida. ‘Glub Glub Glub’ suena atemporal, con un deje de cantautor mediterráneo de los setenta, a la manera de Serrat. Ahora se basan menos en las atmósferas y más en las melodías, recias y terrenales, las canciones tienen un fuste que no tenían en ‘Casa de socorro’. Y son magníficas. Breves y sentimentales, muy basadas en los sintetizadores jugando a ser pianolas o clavicordios –eso no se ha alterado- , pero más clavadas en la tierra.

Lo prueban ese pequeño chiste a costa de Gabriel García Márquez que es ‘Memorias de mis patos tristes’, una especie de canción tradicional de aire lánguido. O el cuento marino que es ‘A flote’; la pizpireta, fantástica, ‘Fotogramas’; ‘Actores de cine mudo’, quizás una de sus mejores canciones. O el lejano eco de El niño gusano que se deja sentir en ‘La arruga es bella’. Pero también hay fantásticas salidas de guión, como el alegre requiebro de canción popular en que torna el final de ‘Todos los peces olvidan lo mismo’; el brío trotón que otorga la batería sintética a ‘Gigantes y Gigantillos’, estupenda y sincopada canción sobre puyitas amorosas y claudicaciones de pareja. A dúo con Esperanza, es una genial mezcla entre chotis y techno-pop. O ‘Pamplinas’, un romance aflamencado en que se llevan el imaginario de Los Planetas a su terreno: “No me avergüenza mirarte / no me avergüenza besarte / lo que me avergüenza es no haberlo hecho antes”. Y, lejos de apagarse su magia con el uso, nuevos y deliciosos detalles asoman en cada nueva escucha. Su mejor disco.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Fotogramas’, ‘Actores de cine mudo’, ‘Gigantes y Gigantillos’, ‘Pamplinas’

Te gustará si te gusta: Family, La Buena Vida, Alberto Montero, Sr Chinarro

Escúchalo: Spotify