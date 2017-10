Amber Coffman: “Las canciones incómodas de mi disco no hablan sobre Dave [de Dirty Projectors]”

Amber Coffman, anteriormente integrante de los influyentes Dirty Projectors -ahora proyecto en solitario de Dave Longstreth-, es autora de uno de los discos más bonitos de 2017, un ‘City of No Reply’ que ha tardado un lustro en salir, pero para el que Coffman lleva preparándose toda la vida. Las circunstancias de su creación son algo intrincadas: Coffman lo produjo junto a Dave Longstreth, quien fue su pareja durante varios años, pero con quien ya no salía desde hacía tres cuando empezaron a trabajar en el disco. Sin embargo, al término de la creación del álbum, un misterioso acontecimiento truncaba su relación para siempre y Coffman y Longstreth ya no se hablan. Coffman insiste en que el disco no va sobre él, pero Longstreth publicaba este mismo año su propio disco, que sí parece hablar, más explícitamente, sobre ella. Sobre Longstreth, el precioso álbum de ella y otros temas hablamos con Coffman con motivo de su concierto en Barcelona, el 20 de octubre en la sala Apolo, dentro del marco de Primavera Club.

Felicidades por tu disco, lo he estado escuchando mucho, me recuerda mucho a los 70, que fue una época muy buena para la música.

Sí, escuché mucha música de los 70 durante la composición del álbum, es mi época musical favorita.

Has cantado una parodia de Donald Trump en la que imitas a Lana Del Rey a través de imágenes editadas de Ivanka Trump. ¿Cómo surge esta colaboración con Super Deluxe?

[El canal de comedia de Youtube] Super Deluxe hizo un vídeo de Alex Jones [NdE: controvertido periodista de Austin dedicado a las conspiraciones y a las noticias falsas] en el que representaban cómo serían sus diatribas si sonaran como una canción de Bon Iver. Es muy divertido. Yo siempre he querido actuar y hacer comedia, así que el vídeo de Ivanka Trump fue una buena oportunidad para mí, sobre todo porque es un vídeo de contenido político. Ivanka Trump tiene un rollo infantil que encaja con la voz de Lana Del Rey, y el modo en que ambas enuncian las palabras es parecido. Para mí fue un reto imitar a Lana porque su voz y la mía no se parecen nada, pero estoy contenta con el resultado.

“La parodia de Ivanka Trump no es una burla de Lana Del Rey en absoluto”

¿Ves alguna conexión entre Ivanka y Lana? Lana siempre ha sido muy patriótica, aunque ya no tanto, al odiar a Trump…

Super Deluxe tenían un montón de imágenes de archivo de Ivanka Trump delante de banderas americanas, supongo que de ahí nace la conexión. Evidentemente Lana tiene una relación muy fuerte con la cultura americana. Su trabajo evoca esta cultura de una manera curiosa, ligeramente irónica. Pero el vídeo no es una burla de Lana Del Rey en absoluto, ella me gusta.

¿Has leído los comentarios de Youtube del vídeo? Son muy divertidos… “Mi padre es mi padre, cantado por Lana Del Rey”, “No sé de quién se están mofando más, si de Lana o de Trump”, “¿una canción sobre el síndrome del padre ausente con un tono sexual de fondo cantado con voz monótona? La ha clavado”. Aparte de esto a la gente le ha gustado la canción y pide que esté en Spotify…

[ríe] Sí, el vídeo tiene ya cuatro millones de visitas. A mucha gente le ha gustado la canción, incluida gente de la derecha. Por supuesto ha habido reacciones encontradas con el vídeo, que en realidad es el objetivo.

Trump es conocido por acosar a mujeres y tú misma acusaste a un publicista, Heathcliff Berru, de haberte acosado a ti y a otras mujeres en el pasado. Ahora que eres solista, ¿ha sido difícil para ti como mujer solista afrontar ciertas situaciones por culpa del machismo?

Por suerte no. Me siento afortunada en ese aspecto. Revelar públicamente lo que me pasó me ha ayudado a conectar con muchas mujeres y descubrir lo afortunada que he sido en comparación con ellas. Yo he trabajado con gente fantástica.

“Revelar públicamente [el acoso que sufrí] me ha ayudado a descubrir lo afortunada que he sido en comparación con otras mujeres”

El primer single de tu disco ha sido ‘All to Myself’, en la que cantas “hay una voz en mi interior, es momento de que la escuche”. ¿Qué valoras más de trabajar y actuar en solitario? ¿Qué has ganado y qué has perdido al dar el salto?

Siempre he querido cantar en solitario, desde que tengo cinco años, así que hacerlo para mí ha sido un proceso natural. Me parece increíble haber tardado tanto en sacar un disco sola, pero siento que me he estado preparando para ello durante un buen tiempo. Sin embargo, a la vez siento que es algo nuevo para mí, porque siempre he tenido muchas ideas diferentes en mi cabeza, y ahora puedo realizarlas y hacer lo que quiera en cualquier momento.

La distorsión en las voces de ‘All to Myself’… ¿Cómo se han hecho? ¿Es un Prismizer?

Es autotune. Lo que se oye es una voz cantando a través de autotune. Hay una sección de vientos en el puente que suena igual que la voz con autotune, y curiosamente hay gente a la que le cuesta distinguirlos.

¿Qué ha inspirado esta canción? Tiene ecos a balada de Motown clásica, me recuerda a ‘When a Man Loves a Woman’ de Percy Sledge.

¡Interesante! Evidentemente hay discos que, al haberlos escuchado toda mi vida, los he terminado interiorizando, como ‘Perfect Angel’ de Minnie Ripperton o ‘Coat of Many Colors’ de Dolly Parton. Pero ninguna canción del álbum la compuse con el propósito de escribir un tipo de canción concreto. ‘All to Myself’ surgió durante un viaje en coche, la melodía del estribillo me vino a la cabeza mientras conducía por la autopista. Más tarde llegué a casa y di con los acordes de piano y la melodía. Escribí la canción así, de repente, en un día.

“Ninguna de las canciones “incómodas” del álbum tiene que ver con Dave. Las que lo son hablan de otras experiencias con el amor y el desamor que he tenido. Todas las canciones sobre él son positivas”

Trabajaste en ‘City of No Reply’ junto a Dave Longstreth [líder de Dirty Projectors], quien fue pareja tuya hasta 2012. ¿No fue incómodo para ambos trabajar juntas en determinadas letras de tu disco?

Ninguna de las canciones “incómodas” del álbum tiene que ver con Dave. Las que lo son hablan de otras experiencias con el amor y el desamor que he tenido. Todas las canciones sobre él son positivas. Y cuando trabajas con Dave, trabajas con Dave, que es un adicto al trabajo y una persona que, cuando se fija en una idea en el estudio, la persigue obsesivamente. Así que en el estudio siempre teníamos un millón de cosas que hacer, no había tiempo para otras cosas. Y por cierto, y ya he aclarado esto en otras entrevistas y no quiero seguir hablando sobre él, porque mi disco no es sobre él, cuando empezamos a trabajar en el disco, Dave y yo ya llevábamos tres años sin estar juntos. Eso es mucho tiempo.

Sí, de hecho el disco no es exactamente un disco de ruptura: en ‘Dark Night’ cantas “you can just call me, and I’ll be there’, ‘If You Want My Heart’ es optimista, en varios temas cantas sobre el amor a uno mismo… y el sonido del disco es muy brillante y bonito…

Varias canciones del disco empecé a escribirlas después de romper con alguien, pero más tarde estas tomaron un cariz más universal, porque cuando las terminé yo era una persona diferente.

“He escuchado el disco de Dirty Projectors una vez”

No quiero entrar en profundidad en el tema de tu relación con Dave Longstreth, pero su canción ‘Keep Your Name’, que dice “tu corazón dice línea de ropa”, “yo lo que quiero del arte es la verdad, tú la fama”, sorprende de alguien que ha colaborado con Rihanna y Kanye West. ¿Qué intención percibes en esta letra?

No voy a hablar sobre la música de Dave. La gente interpreta lo que está intentando decir en esa canción, pero yo no lo sé. No tengo nada que ver con ella.

¿Has escuchado su disco?

Lo he escuchado una vez.

“Me siento tremendamente hornada de ser parte de ‘Blonde’ [de Frank Ocean]”

Has cantado en ‘Nikes’ de Frank Ocean. Él no se prodiga mucho en público. ¿Cómo llega Ocean a contactar contigo?

Alguien en un campamento de composición nos puso en contacto hace unos años. Entonces, un día que estaba trabajando en Los Ángeles, sin yo esperarlo, me escribió. Durante dos años, [Frank] me escribía cada vez que estaba de paso por Los Ángeles. Quedé con él algunas veces para grabar. Soy una gran fan de lo que hace y me siento tremendamente hornada de ser parte de ‘Blonde’.

De hecho estás un poco metida en el hip hop: has colaborado con J. Cole, Snoop Dogg y Major Lazer. ¿Te interesa mucho el hip-hop? ¿Pretendes seguir colaborado con raperos?

Sí, claro que me gustaría. En cuanto al hip-hop me atraen raperos como J. Cole o Kendrick Lamar que tienen un mensaje muy potente. Pero me interesa hacer cualquier tipo de colaboración. Amo la música y me gustan todo tipos de música.

¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Te gustaría sacar otro disco?

Me gustaría seguir escribiendo con colegas, solo por diversión, y quizá a finales de año montar una banda, como en los viejos tiempos… Más allá de esto, todo es posible. Tengo ideas en la cabeza, canciones que me gustaría escribir. Siento que estoy en un espacio creativo diferente ahora mismo y eso me emociona.

Por último, ‘No Coffee’ es una buena canción, suena alegre y el vídeo tiene un punto de humor. Me pregunto… ¿eres más de café o de té?

[suelta una carcajada] ¡Me encanta el café! Estoy bebiendo café ahora mismo. Pero también me encanta el té, tengo un montón de tipos de té en casa. Pero el café es una droga muy poderosa.

¿Conoces alguna tetería interesante en Los Ángeles?

He oído hablar sobre una tetería japonesa en Little Tokyo, pero nunca he estado. Esa es una buena pregunta. Me gustaría probar esa.