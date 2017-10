SOPHIE muestra su transición con la emotiva balada ‘It’s Okay To Cry’

La productora SOPHIE es una de las artistas que más han marcado el sonido del pop en el último lustro. Partiendo del colectivo PC Music y la vaporwave, comenzó fascinando con temas propios como ‘BIPP’ o ‘LEMONADE’ –incluidos en su debut ‘Product‘–, luego con el proyecto QT y después produciendo para nada menos que Madonna (suya era, al menos en parte, ‘Bitch I’m Madonna’). Tras esa cumbre, ha continuado trabajando para nuevas divas pop como Charli XCX, Brooke Candy o Liz, así como para el MC Vince Staples (en el gran ‘Big Fish Theory’) o Cashmere Cat. Siempre desde el misterio y el semianonimato… hasta hoy.

Porque hoy, SOPHIE muestra su nuevo single, ‘It’s Okay To Cry’, y con él, algo más. En su vídeo oficial, de estética con nubes a lo anuncio-de-compresas, vemos al fin la cara de SOPHIE y sorprende porque, evidentemente, su imagen no encaja con la percepción cisgénero de su nombre de nacimiento, Samuel Long.

La artista escocesa muestra en el vídeo su transición física, a la vez que interpreta esta balada en la que, de manera muy emotiva, ofrece unos brazos en los que llorar incluso para los que no fueron buenos con ella en el pasado. Como ella misma, la canción también comienza a transformarse a partir del minutos 2:25, mientras el fondo se convierte en una noche estrellada hasta que estalla una tormenta final que empapa y desmelena del todo a SOPHIE.