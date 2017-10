Acusado de violación Twiggy Ramirez, bajista de Marilyn Manson

Twiggy Ramirez, bajista original de Marilyn Manson (actualmente solo toca con el grupo en directo, no participa en la composición o grabación de sus discos), ha sido acusado de violación por una antigua pareja, Jessicka Addams, líder de la banda riot grrrl Jack Off Jill. La acusación se suma a las decenas de casos que han salido a la luz tras el escándalo Harvey Weinstein.

En una extensa carta publicada en Facebook, Addams detalla que empezó a salir con Ramirez (nombre real Jeordie White) a principios de los 90, cuando ella tenía 18 años, y que la relación de afecto pronto se transformó en una relación de abuso y violencia por parte de Ramirez a Addams. La artista entonces recuerda que, tras una pelea, y tras un año de relación, Ramirez la violó. “Me tiró al suelo a la fuerza con su mano en mi cuello. Le dije NO y NO. Lo dije tan claro que [mi compañero de piso] Pete vino corriendo desde la otra habitación para sacármelo de encima. Pero acababa de ser violada. Por alguien a quien creía amar”.

Addams explica que, en 1997, en plena etapa ‘Antichrist Superstar’, su sello le coaccionó para que no contara su experiencia, ya que se arriesgaba a que su grupo fuera vetado en todas partes y perdiera su contrato discográfico. Según Addams, su sello temía que la “gran máquina detrás de Marilyn Manson usara su poder para destruir no solo Jack Off Jill, sino también mi nombre”. Addams apunta que “la presión y la culpa de las inevitables repercusiones que mi historia tendrían en el el futuro, felicidad y éxito de mi banda me mantuvieron callada durante años”.

Como recoge Consequence of Sound, Brian Warner, líder de Marilyn Manson, ha declarado no haber sabido de la experiencia de Addams “hasta hace muy poco”. “Sabía que Jessicka y Jeordie mantuvieron una relación hace muchos años y consideraba y sigo considerando a Jessicka mi amiga. No conocía estas acusaciones hasta hace poco y estoy triste por el evidente dolor de Jessicka”.