Tune-Yards hacen su propia versión de los ochenta en la bailable ‘Look At Your Hands’

Tune-Yards vuelven el 19 de enero con nuevo disco, ‘I can feel you creep into my private life’. El proyecto de Merrill Garbus suma ahora oficialmente a un segundo miembro, Nate Brenner, quien ha producido el álbum junto a Garbus. Antes, Garbus ra autora en solitario de discos como ‘w h o k i l l‘ y de maravillas como ‘Water Fountain’, ‘Powa’ o ‘Bizness’.

Como quedó claro en ‘nikki nack‘, Tune-Yards ya no es el proyecto lo-fi y casero de los primeros años y ahora graban sus discos en estudios, como es el caso de este nuevo trabajo que además se presenta con un single que es toda una reinvención para Tune-Yards. ‘Look At Your Hands’ es un tema ochentero que Merritt explica así: “el mundo es un desastre, pero he estado intentando mirar más y más a mi interior: ¿de qué manera todos estos “ismos” en los que vivimos se manifiestan en mí, en mis actividades diarias y en mis interacciones”?

La cantante sigue: “La producción retro de los ochenta viene de que quería que mi voz sonara robótica, quizá para contrarrestar la sinceridad de las letras. Empecé sampleando mi voz en un MPC, algo que siempre he querido hacer, y tenía mucho sentido de repente que mi voz sonara como si estuviera atrapada en el interior de una máquina”.

‘I can feel you creep into my private life’:

1. Heart Attack

2. Coast to Coast

3. ABC 123

4. Now as Then

5. Honesty

6. Colonizer

7. Look at Your Hands

8. Home

9. Hammer

10. Who Are You

11. Private Life

12. Free