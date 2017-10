‘rockstar’ de Post Malone: ¿un posible clásico del pop o una canción totalmente random ?

Parte de la redacción evalúa ‘rockstar’, el éxito de Post Malone y 21 Savage, número uno a ambos lados del Atlántico y la canción más escuchada en Spotify en el mundo:

“Post Malone ha conseguido un señor hit con ‘Rockstar’, y no se puede decir que sea inmerecido. La canción, que crece con las escuchas, no solo tiene buenos ganchos: engancha muchísimo su atmósfera, que recuerda a lo que ya ha hecho pero también a un posible hijo entre Massive Attack y el sonido trap, y una letra en la que repasa irónicamente los excesos de una estrella del rock, como ya hicieran MGMT en ‘Time to Pretend’, referenciando incluso a The Doors (she ask me light a fire like I’m Morrison). Sin duda, este nuevo tema hace que tengamos muchas ganas de conocer el resto de los componentes del disco que dará continuación al interesante ‘Stoney’.” Pablo N. Tocino

“Por más que Post Malone cite a los malogrados Bon Scott (AC/DC) y Jim Morrison (The Doors) y que en su letra busque su propio reflejo, actualizado (pastillas y Uzis), en el rock ‘n roll way of life, ‘rockstar’ es puro pop, una rabiosa representación del pop de nuestros días, que en el plano musical se alimenta tanto de la melodía como del hip hop más oscuro y en el lírico busca la evasión en el consumo –en toda la extensión de la palabra– más extremo. Hasta el punto que su propio sello ha reducido el audio oficial del tema en Youtube a… ¡un loop con tan solo su estribillo! Pero en realidad, hay suficientes cosas interesantes en ‘rockstar’ como para reducirlo a un mero jingle: ese giro a lo The Weeknd de la segunda mitad del primer verso, el drop (que más que eso es una brutal pausa dramática) previo a la entrada vocal del estribillo, la buena base de Tank God, el ágil verso de 21 Savage… Habrá quien perciba a Post Malone y ‘rockstar’ como el culmen (anti)estético de una sociedad disfuncional, de acuerdo, pero también puede que en 20 años esto sea todo un clásico de la música popular.” Raúl Guillén

“Ha llegado el momento en que tenemos que tomarnos a Post Malone en serio como estrella del pop y no creo que por ‘rockstar’ lo merezca. El músico tiene mano para hacer canciones trap melódicas, habitualmente envueltas en producciones líquidas y atmosféricas en las que es fácil sumergirse, pero viniendo de la frescura de ‘White Iverson’, melódicamente ‘rockstar’ se me hace más holgazana y conformista incluso que ‘Congratulations’. ¿De verdad esta canción totalmente es random lo mejor que puede ofrecer Post Malone ahora mismo?” Jordi Bardají