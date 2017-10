Si te flipan alt-J y Wild Beasts, no pierdas de vista a Mansionair

Mansionair son un trío australiano que parece destinado a ocupar un lugar importante en el pop electrónico mundial, en algún lugar a medio camino de los logros de grupos como alt-J, Wild Beasts y sus compatriotas Cut Copy. Aunque no remitan tanto a estos últimos de forma explícita, el trasfondo electrónico de sus producciones tiene evidentes aspiraciones hacia la pista de baile.

Todo comenzó cuando en 2014 el guitarrista y productor Lachlan Bostock y el batería y productor Alex Nicholls contactaron con un cantante, también de Sydney, llamado Jack Froggatt para poner voz a un tema que habían hecho juntos. Se trataba de ‘Hold Me Down’, un tema con un sonido de guitarras muy crudo y minimalista sobre el que, en segundo plano, se va alzando un sugerente ritmo. Su habilidad para sostener la tensión y liberarla es uno de sus mayores logros, lo cual hizo que el sello Glassnote se fijara en ellos y publicara en 2015 su primer EP, ‘Pick Me Up’.

Tras aquello, se sucedieron las invitaciones para ejercer de teloneros en las giras oceánicas de Chvrches, Florence & The Machine o London Grammar. Su éxito ha crecido paralelamente e ‘Easier’, publicado a inicios de este año, ya ha superado en reproducciones de Spotify a aquel primer tema, sumando más de 12 millones. Ahora, tras haber colaborado en el nuevo disco de Odesza –en el tema ‘Line of Light’–, presentan un nuevo single: el atractivo ‘Astronaut (Something About Your Love)’ da muestras de su interesante progresión. Veremos cuán lejos logran llegar.