Kevin Spacey sale del armario tras ser acusado de abuso sexual

El actor Kevin Spacey ha salido del armario. Lo ha hecho a la luz de las acusaciones de acoso sexual contra él publicadas recientemente por el actor Anthony Rapp, quien afirma Spacey abusó de él cuando tenía 14 años y Spacey 26, en 1986. Spacey asegura no recordar el encuentro, que “debió ser hace 30 años”, durante una “borrachera” y que siente “con toda sinceridad” el trauma que este encuentro haya ocasionado a Rapp. El actor de ‘Star Trek’ afirma que Spacey le invitó a una fiesta (ambos participaban en Broadway por aquel entonces) y que después le llevó a su apartamento, le colocó en la cama y se le tumbó encima para tener relaciones sexuales, a lo que Rapp respondió que tenía que irse a casa, tras lo cual se marchó.

Spacey, conocido por sus papeles en series como ‘House of Cards’ o películas como ‘American Beauty’ o, más recientemente, ‘Baby Driver’, aprovecha la coyuntura para reconocer que “he tenido relaciones tanto como hombres como con mujeres” y que ahora vive “como un hombre gay”, no sin antes afirmar que “he amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida”.

Los rumores sobre la orientación sexual de Spacey han perseguido durante gran parte de su carrera al actor, quien siempre ha optado por esquivarlos. Aunque sobre él pesan acusaciones mucho más graves de pedofilia, que el actor parece negar indirectamente en su comunicado, escribiendo que “hay historias sobre mí por ahí motivadas por lo mucho que he protegido mi privacidad”.