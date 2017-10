El dúo de hermanos North State sabe que el future bass es el nuevo pop

No son de ningún “estado del norte” sino del Ampurdán: los hermanos Pau y Laia Vehí, de 28 y 19 años respectivamente, conforman North State, un dúo cuyo estilo definitivamente se ha criado en la explosión de future bass de los últimos años capitaneada por gente como Flume, Mura Masa o Marshmello, aunque desde una sensibilidad más R&B, tipo NAO o Khalid.

Club Ruido, que acaba de publicar el último EP de LOWLIGHT, presenta el single de debut de North State, ‘I Know You’, un tema que se sirve de ritmos futuristas, marcadamente sintéticos, para dar rienda suelta al dramatismo de una canción que, en palabras del dúo, habla sobre la emoción de “cruzarte con una persona a la que nunca has visto antes, entre el ruido y el movimiento incesantes, y sentir que la conoces por las fuertes sensaciones que experimentas”.

‘I Know You’ avanza un EP que saldrá en breve, y si entre sus ritmos percibes ciertos ecos a FKA twigs (especialmente la melodía de Laia), habrá que esperar si en su EP debut encontramos algunas de las otras influencias a las que se refiere el grupo, desde Little Dragon a King Krule pasando por James Blake. De momento la explosión de color y emoción de ‘I Know You’ nos mantendrá firmemente atentos.