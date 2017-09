Bad Gyal, One Path, Brigitte Laverne… en el nuevo EP de los gallegos Lowlight

Lowlight, productores de ‘Salami’ de Ms. Nina (la de “yo no voy a misa, yo prefiero pizza… de salami”), un dúo de productores gallego, pero afincado en Madrid, al que has escuchado en canciones de Costa, Yung Beef, Kaydy Cain o la mencionada Ms. Nina, entre otros, vuelve con un nuevo EP tras la publicación, hace cuatro años, de ‘Crossova’, un lanzamiento con el que el grupo no hizo exactamente “crossover”, pero que sí le valió para encontrar un hueco entre las promesas a tener en cuenta del pop independiente nacional, que hoy se refuerza con la publicación de este segundo corta duración, ‘Dopamine’.

‘Dopamine’ se ha presentado este verano con un single, ‘Crush’, interpretado por John Grvy que ya supera las cien mil reproducciones en Spotify. Una canción de querencia tropical y que se ubica en el lado “chill” de la música electrónica de baile. ‘Crush’ abre este nuevo EP de Lowlight que incluye colaboraciones destacadas de Bad Gyal en ‘Commotion’, un infeccioso dancehall que la catalana comparte junto a Demaro Small; la promesa del synth-pop Brigitte Laverne, que interpreta ‘Don’t Go’; y el rapero One Path en ‘De nuevo’.

Sobre ‘Dopamine’, que por cierto se publica en Club Ruido (a través de Sony Music), Lowlight indica que “estas canciones reflejan procesos que se repiten como el enganche, el disfrute y, cuando irremediablemente empiezan los problemas, el salir o no de ellos, y el volver a caer de nuevo en el mismo bucle”.