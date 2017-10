Lluís Llach considera a Carles Puigdemont “exiliado” tras su desplazamiento a Bélgica

El cantautor Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí, ha sido una de las voces más entusiastas del mundo de la cultura a favor de la independencia catalana. Hoy es noticia en medios como El País o El Diario por haberse referido a Puigdemont, que se ha desplazado a Bélgica junto a otros miembros del Govern para evitar a la justicia española, como “exiliado”. El movimiento de Puigdemont pretende obligar a la justicia belga a posicionarse sobre la posible emisión de una euroorden de detención por parte de España. Él y su equipo se plantea la posibilidad de solicitar asilo político en ese país.

Lluís Llach ha acudido a Twitter para expresar su opinión: “El muy honorable presidente de la República exiliado es una denuncia contra “Ñ” [España] ante los estamentos europeos, internacionales y nos mantiene la dignidad del 1 de octubre”. También ha retuiteado, entre otros, un mensaje que decía: “En 1977 la Generalitat regresó del exilio. 38 años después vuelve al exilio. Y Madrid envía una virreina a usurpar. Historia de España eterna”.

El autor de ‘L’Estaca’ también había sido noticia en días recientes al ser entrevistado por Ana Pastor en laSexta. Llach explicaba el viernes cómo se sentía ante la llegada de la aplicación del 155 tras la proclamación de la independencia. Habla de “alegría” por la proclamación de la independencia, “tristeza porque lo hubiésemos querido hacer de otra manera” e “inquietud por lo que representa ese 155”, que cree va a ser “una represión fuerte”. También dice: “nunca hemos querido ir contra España ni contra los españoles. Teníamos el anhelo de organizarnos como sociedad. Lo hemos buscado siempre, pero sobre todo desde 2010”.

Cuando Pastor le pregunta qué va a pasar ahora y le asegura que Cataluña no va a estar mejor que antes del viernes, responde: “La gente sabe que una independencia no se declara y se adquiere, sino que se implementa. Y nosotros vamos a intentar, poco a poco, si podemos y si nos dejan, que lo veo muy difícil, implementar como podamos esa independencia o, al menos, hacer un camino que a nuestros sucesores les haga más fácil implementarla (…) Nosotros vamos a trabajar para intentar implementarla. Sabemos que una independencia no se obtiene con una declaración”.