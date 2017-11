El sheriff Hopper de ‘Stranger Things’ baila todo lo que le pongas en esta cuenta de Twitter viral

La segunda temporada de ‘Stranger Things’ ha llegado por fin a Netflix. En una escena del tercer episodio, ‘El renacuajo’, el sheriff Jim Hopper, que ha adoptado a Eleven, le pone una canción en su reproductor de vinilos y baila simpáticamente para ella. La canción es ‘You Don’t Mess Around with Jim’ de Jim Croce, porque nadie juega con Jim, ¿ha quedado claro?

La escena se lo ha puesto a huevo a un usuario de Twitter para editarla y poner otras canciones en su lugar en la cuenta “Hopper baila”, que ya acumula más de 23.000 seguidores. Algunas de las canciones escogidas son de lo más rocambolescas dada la situación: Hopper baila el ‘Aserejé’, ‘Take on Me’ de A-Ha o ‘Despacito’ e incluso se atreve con ‘Barbie Girl’ de Aqua ante la cara ojiplática y atónita de Eleven.

La divertida idea ha dado la vuelta por varios medios y ha terminado llegando a ojos del mismo Jim Hopper, o mejor dicho del actor que le interpreta, David Harbour. Este ha escrito en Twitter: “quien haya creado esta cuenta no solo ha ganado internet, sino también mi frío corazón de hielo”.

Jim Hopper dancing to Take On Me – A-ha #StrangerThings pic.twitter.com/S5uVwOvFO6

Jim Hopper dancing to It's Gonna Be Me – NSYNC #StrangerThings @calebrmclaughl1 @noah_schnapp @GatenM123 @milliebbrown @FinnSkata pic.twitter.com/6PavNA1K9q

Whoever created this account has won, not only the internet, but, yes, my stone cold heart. Thank you @hopperdancingto ❤️ https://t.co/RCf8dRZfOC

— David Harbour (@DavidKHarbour) October 29, 2017