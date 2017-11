P!nk vende otro millón, Miley Cyrus no

Hits

A la espera de que llegue ‘Reputation’ de Taylor Swift, que cuenta con 400.000 unidades vendidas en pre-pedidos de iTunes, Amazon, etcétera, nuestra columna “Hits & Flops” solo la puede protagonizar ahora mismo en positivo P!nk. ‘Beautiful Trauma‘ no solo ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos con cifras espectaculares, sino que su segunda semana ha sido de lo más consistente, descendiendo tan solo a los puestos 2 y 3 respectivamente en estos países.

Mediatraffic estimaba las ventas globales de la primera semana por encima de las 700.000 copias, toda una cifraza para tratarse de 2017, y considera ya el disco en torno a las 925.000 unidades sumando su segunda semana. No cabe duda de que al término de su tercera semana, que culminaba ayer aún dentro del top 5 en Reino Unido, se habrá rebasado el millón de copias.

Hay que atribuir una quinta parte de este éxito a un “ticket bundle” con su gira por Estados Unidos, pero no se puede pasar por alto la fidelidad generada en el público después de toda una carrera de “sleepers” ni tampoco la buena acogida del single ‘What About Us’, ya por encima de los 130 millones de reproducciones en Spotify. No parece complicado que el álbum se mantenga más o menos saludable hasta Navidad y supere los 2 millones en ventas, lo que lo situaría en el top 10 de lo más vendido de todo 2017. ¿Y el año que viene, algún single podría dar una sorpresa tamaño ‘Just Give Me a Reason’?

Flops

La mitad del éxito de P!nk no le habría venido mal a Miley Cyrus, que sí rebasaba el millón de copias en todo el mundo con el anterior ‘Bangerz’, algo que ni remotamente va a lograr el nuevo ‘Younger Now‘. Parece que su paso atrás en el mundo del pop para decantarse por sonoridades más clásicas ha sido rechazada de pleno por el público. No es que se le escaparan los números 1, que también, sino que un mes después de su lanzamiento el disco ni aparece en el top 100 británico, donde aguantó tan solo 3 semanas (!!!).

La situación en su país, Estados Unidos, no es mucho mejor, pues ‘Younger Now’ pasa su 4ª semana en el número 133. Lo peor es que el single de presentación, ‘Malibu’, puede considerarse un pequeño éxito, pues se va acercando a los 250 millones de reproducciones en Spotify, algo que muchos quisieran para sí (la misma P!nk, de momento con algún tema de este disco). Sin embargo, el público no se ha movilizado a comprar el álbum quizá por lo poco que ha calado el tema homónimo, segundo sencillo, o la falta de inspiración exhibida frente a millones de telespectadores en la flojísima ‘Inspired’. Mediatraffic estima en 177.000 las ventas del disco de momento y algo gordo va a tener que suceder para llegar siquiera a las 300.000.