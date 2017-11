Kendrick Lamar, Ed Sheeran y M.I.A. también se apuntan al regreso de N.E.R.D.

La pasada semana, sin verlo venir, uno de los grupos no más exitosos pero sí más influyentes del pop contemporáneo, N.E.R.D., anunció su regreso discográfico. En ese momento se supo que el grupo de psico-funk-rock formado por Pharrell Williams y Chad Hugo (más Shay Haley) como una extensión del dúo que formaban como productores, The Neptunes, publicará un nuevo álbum llamado ‘No_One Ever Really Dies’ próximamente –se desconoce la fecha exacta, pero podría ser de manera inminente–.

Lo que sí se sabe ya, en cambio, es el listado de canciones que lo compondrán y, lo que es más jugoso aún, los nombres de los artistas que colaboran con ellos en el álbum. Junto a Rihanna, que tiene protagonismo vocal en el single ‘Lemon’, en ‘No_One Ever Really Dies’ encontraremos a nada menos que Kendrick Lamar –por partida doble, puesto que comparte featuring en un tema con M.I.A.–, Ed Sheeran, André 3000 de Oukast, además de otras estrellas del rap reciente como Future, Gucci Mane y Wale.

Lo de que la publicación del disco podría ser inminente no lo decimos por nada: este fin de semana N.E.R.D. han ofrecido una listening party enmarcada en la convención anual curada por la revista Complex. Allí, junto a un numerosísimo cuerpo de baile, Pharrell, Hugo y Haley han dejado escuchar su álbum al completo, como puede verse y escucharse ya en algún vídeo colgado por ahí, incluyendo buena parte de las colaboraciones citadas. Este será el quinto disco de estudio del trío, y el primero desde el año 2010.

Tracklist de ‘No_One Ever Really Dies’:

01 Deep Down Body Thirst

02 Lemon [ft. Rihanna]

03 Voilà [ft. Gucci Mane and Wale]

04 1000 [ft. Future]

05 Don’t Don’t Do It [ft. Kendrick Lamar]

06 Kites [ft. Kendrick Lamar and M.I.A.]

07 ESP

08 Lightning Fire Magic Prayer

09 Rollinem 7’s [ft. André 3000]

10 Lifting You [ft. Ed Sheeran]

11 Secret Life of Tigers