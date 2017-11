El nuevo disco de Paris Hilton contendrá “deep house, tecno-pop y electro-pop”

Muchos años antes de que la moda jamaicana invadiera las radios de todo el mundo, Paris Hilton sacó un single reggae deslumbrante, un ‘Stars Are Blind’ que se revelaba como un clásico del pop ya tras su publicación en 2006, y que no hace tanto Charli XCX mencionaba entre sus canciones favoritas, apuntando que es “genio pop”.

‘Stars Are Blind’ presentó el debut de Paris Hilton, que contenía otros brillantes temas pop como ‘Nothing in this World’, ‘Screwed’ o ‘Turn it Up’, que no tenían nada que envidiarle a singles del momento de Justin Timberlake, Nelly Furtado o Hillary Duff. El álbum no ha visto continuación desde entonces y Hilton se ha ocupado sobre todo de su exitosa carrera como DJ, pinchando en todo el mundo, aunque sobre todo en Ibiza, como recuerda en su reciente entrevista con TIME.

En esta misma entrevista, Hilton desvela que se encuentra grabando su segundo álbum, que dice traerá “un sonido completamente nuevo” para ella. Dice que habrá “deep-house, tecno-pop y electro-pop” y que estará influido por “Katy Perry, DJ Chuckle, Michael Jackson y Madonna”. Como posible referencia os dejamos con una canción deep-house de Katy Perry, ‘Deja vu’, incluida en su último disco. Si lo nuevo de Paris va a sonar así de fino, bienvenido sea…