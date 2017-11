Kimbra canta entre columnas, en la “cima del mundo”, para su nueva exquisitez funk junto a Skrillex

El 19 de enero se publica ‘Primal Heart’, el nuevo disco de Kimbra, que, al margen de su macroéxito de 2012 ‘Somebody That I Used to Know’ con Gotye, puede presumir de una discografía repleta de exquisiteces de R&B y funk como ‘Settle Down’ (incluida en su interesante debut), ‘Madhouse’ o de excentricidades del calibre de ’90s Music’.

La neozelandesa, que no edita disco desde 2014, cuando sacó el también excéntrico ‘The Golden Echo‘, ha avanzado su nuevo álbum hasta ahora con un single centrado en el R&B de tintes futurista, ‘Everybody Knows’. Le da continuación hoy viernes con ‘Top of the World’, una canción funk de cabo a rabo que deja paso para excitantes destellos electro y algún guiño hip-hop y africanista. Es, por cierto, una co-producción de Skrillex.

Dirigido por Guy Franklin, el vídeo de ‘Top of the World’ muestra a Kimbra interpretando el tema entre varias columnas que se van derrumbando. Es una pieza y elegante acorde al sonido de esta canción en la que Kimbra vuelve hacer gala de su exquisito gusto para la producción funk contemporánea.

‘Primal Heart’:

1. The Good War

2. Top of the World

3. Everybody Knows

4. Like They Do On The TV

5. Recovery

6. Human

7. Lightyears

8. Black Sky

9. Past Love

10. Right Direction

11. Version of Me

12. Real Life