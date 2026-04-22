3 novelas gráficas para el Día del Libro 2026

‘La fábrica de papel’, por Marta Kayser

¿Cómo contar la historia de cuatro generaciones sin dejarse llevar por nostalgias y, a la vez, enaltecer un relato con luminosidad, empatía, amor y mucha belleza? Marta Kayser da con la tecla en su primer libro. Aunque no se considere una ilustradora por vocación, esta arquitecta madrileña ha encontrado en el dibujo el lenguaje perfecto para afrontar las vicisitudes de su presente laboral. Rebuscando en las fotografías familiares y en ese regreso a sus raíces -provocado por la muerte de su padre-, halla la luz en lo cotidiano y la fuerza en los vínculos.

Más allá del relato, a lo largo y ancho de las páginas de ‘La fábrica de papel’, encontramos una fusión perfecta -al más puro estilo de su homóloga Ana Penyas-, entre fotografías, cartas y escritos entrañables. Las listas de cosas favoritas de su padre aparecen junto a dibujos sencillos, envueltos en un abanico cromático de tonalidad otoñal: grises, amarillos, marrones y naranjas.

- Publicidad -

A excepción de la posible confusión para el lector que puede darse entre bisabuelo y abuelo, o del riesgo a no reconocer vitalismo en el duelo, un gran libro. Es inevitable preguntarse cuál podría ser la inspiración de una nueva obra que, mucho antes de saber si Kayser seguirá en el oficio, ya es muy deseada. 8,2.

‘Dos mujeres desnudas’, por Luz

Uno de los objetivos del francés Luz, ilustrador que sobrevivió a los atentados de Charlie Hebdo de 2015 por llegar tarde al trabajo, y que recibió los premios más importantes en Francia por esta novela gráfica, es compartir el mensaje político con el cuadro homónimo de 1919 de Otto Mueller. Aunque la pintura del expresionista alemán no fue concebida con la misma idea, sino como un acto de libertad que muestra la naturaleza humana de forma primitiva, años después se convirtió en un símbolo de subversión contra el fanatismo de la pureza nazi. La obra, actualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, llegó a ser incluida en la exposición de ‘Arte Degenerado’ y, milagrosamente, a diferencia de muchas otras obras que fueron quemadas por la censura, sobrevivió.

- Publicidad -

La inspiración política no es exclusiva, y Luz aprovecha las formas angulosas de la pintura de Mueller para mostrar la imperfección humana a través de una historia narrada por el propio cuadro. Un relato donde la obra actúa como testigo de su propia existencia, desde que está colgada en las paredes del estudio, pasando por sus propietarios posteriores y las sucesivas exposiciones. El autor utiliza esta vía de expresión para plasmar belleza y reivindicar el poder de la cultura. Una obra de arte -además de ser memoria histórica- es una herramienta para denunciar autoritarismos, de principios de siglo o de la actualidad. 8.

‘Okinawa, el viento habla’, por Susumu Higa

Tras la voluminosa edición de ‘Okinawa’ publicada por Norma Editorial el año pasado, centrada en el conflicto bélico que amenazó los cimientos del imperio japonés, llega una nueva perspectiva ligeramente reducida. En ‘Okinawa, el viento habla’ por Reservoir Books, Susuma pone el foco en la ocupación militar estadounidense, alzándose como el cronista definitivo del drama humano sufrido por la población civil. Un recordatorio necesario de que la historia más trascendental no se limita únicamente a los sucesos del los últimos cinco años.

- Publicidad -

El estilo de Susuma Higa, sin ser personal ni reconocido como propio, es puro blanco sobre negro, sin artificios, ni distracciones. Es un dibujo de formas claras que, más que buscar postureo visual, busca sacudir la moral. Su autor no viene a recrearse con las viñetas, sino a entregar una intensidad emocional brutal, con un trazo directo y accesible para cualquiera. El horror que relata Higa se lee entre líneas: la verdadera tragedia es la que se adivina más allá de los márgenes. 8.