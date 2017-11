Fallece Chuck Mosley, primer vocalista de Faith No More, a los 57 años

Chuck Mosley, el que fuera primer vocalista de la banda de metal Faith No More, antes de que fuera sustituido por su líder más conocido, Mike Patton, ha fallecido este fin de semana a los 57 años, tras un tiempo sobrio, por causas relacionadas con su adicción a las drogas, ha anunciado su familia. En un comunicado, la familia de Mosley comparte la noticia “con la esperanza de que sirva de toque de atención a todas esas personas que luchan por mantenerse sobrios”.

Mosley cantó en los dos primeros discos de Faith No More, ‘We Care a Lot’ (1985) y ‘Introduce Yourself’ (1987) antes de que el grupo le despidiera por su “comportamiento problemático”. El año pasado, Mosley se reunió con Faith No More para un concierto en promoción de la reedición de su primer disco.

Faith No More ha recordado a Mosley en Facebook, escribiendo que era una “fuerza de energía imparable” y acreditando su contribución fundamental al grupo. “[Mosley] nos ayudó a encontrar nuestro camino y a ser únicos y originales. Sin su ayuda el grupo no se habría desarrollado en la manera en que lo hizo. Fuimos una familia, una familia extraña y disfuncional, y estaremos siempre agradecidos por haber compartido tiempo con Chuck”.