Lil Peep muere a los 21 años, víctima de una sobredosis

Lil Peep ha muerto a los 21 años, después de haber despuntado este año como talento emergente tras la publicación del mini álbum ‘Come Over When You’re Sober, Pt. 1’, recibiendo el interés de The Fader, Noisey o Pitchfork, que lo puntuó con un notable. Su verdadero nombre era Gustav Åhr, pues el origen de sus padres era alemán (su madre también de ancestros irlandeses, su padre suecos). Un colega suyo había publicado en Twitter que Lil Peep estaba hospitalizado como consecuencia de una sobredosis, y conocida era su adicción a la cocaína, el xanax, el éxtasis y otras sustancias, referidas en sus letras y en sus redes sociales. Como informa Billboard, su mánager ha declarado: “Maldita sea, llevo esperando esta llamada un año”. Este verano, el artista había proclamado su bisexualidad en Twitter, convirtiéndose en un referente para el público adolescente entre el trap y el emo.

Varios artistas están compartiendo sus condolencias, como es el caso de Marshmello, que ha informado de que iban a trabajar juntos: “No me lo puedo creer. Estábamos hablando la semana pasada de hacer una canción juntos y ahora ya no estás. Te echaremos de menos. Descansa en paz (…) Era una buenísima persona. Salir con él, hablar de música, de ideas de canciones que íbamos a hacer y giras era increíble”. La mayor estrella del urban más comercial ahora mismo, Post Malone, autor de ‘Stoney‘ y el mayor hit del momento, ‘rockstar‘, también está impactado: “En lo poco que te pude conocer, fuiste un gran amigo para mí y una gran persona. Tu música cambió el mundo y nunca será la misma. Te quiero, tío, para siempre”.

Os dejamos con algunas de sus canciones y vídeos más significativos, en los que Lil Peep mostraba una imagen muy distinta a la que daba la música urbana en décadas pasadas, en sintonía con las nuevas generaciones. Un segundo mini LP llamado ‘Come Over When You’re Sober, Pt. 2’ estaba en camino, sin fecha de edición.