La Casa Azul demuestra la existencia de su nuevo disco en el OchoyMedio

La Casa Azul actúa este fin de semana dos veces en el madrileño OchoyMedio con todo agotado con semanas -meses más bien- de antelación. Hace tiempo que podría actuar en sitios más grandes, pero quizá prefiera esto -al menos de momento- por tradición, cercanía y agradecimiento: su mini LP de debut solía sonar entero en este club cuando tenía lugar solo los viernes en Mesonero Romanos, y además a veces pinchaba en él, como continúa haciendo a día de hoy.

Siendo el primer concierto en viernes, algunos ilusos dimos por hecho que ayer, sí que sí, aparecería en las plataformas de streaming al menos un nuevo single de su próximo disco, ‘La gran esfera’, anunciado hace más de un año. Pero nada. Guille Milkyway no es ajeno a este despropósito promocional y en un momento bien avanzada la noche se excusó. Sus palabras fueron, hasta donde la acústica me permitió entender: “parece que me hago de rogar, pero no es eso (…) Cuando parece que he terminado algo no puedo soportar lo que hecho (…) Pero bueno, no voy a decir nada porque luego… Os agradezco que sois súper majos”. De nada.

El caso es que anoche se tuvo la certeza de que el disco existe, o al menos, de que hay media decena de canciones en él, pues sonaron bastantes aunque sin ser introducidas por título ni de momento filtradas a través de ningún setlist. El concierto de hecho arrancó con el único single que conocemos, ‘Podría ser peor‘, hacia el final sonó la propia ‘Gran esfera’ que ya ha interpretado durante su gira veraniega, pero también, entre otros, un tema nuevo guiado al principio por una sección de vientos (dos muchachos acompañaron un par de canciones, si bien el grupo sigue siendo en general un cuarteto como este verano) y otro hacia el final con bastantes visos de hit. Lo podríamos llamar “En el momento” y tiene algo de italodisco, algo de Daft Punk, algo de ‘I Will Survive’ en el final “ooooh ooooh” y algo de subidón cuando la canción apuntaba a ser más oscura de lo habitual. Es una mezcla de ‘La revolución sexual’ con ‘Espectacular’ (que coescribió con Fangoria), por lo que pinta a ¿inminente? single.

Por lo demás, el esperable hit tras hit destacando ‘Chicle cosmos’, ‘Sucumbir’, ‘Esta noche solo cantan para mí’, ‘El momento más feliz’, ‘Cerca de Shibuya’ o la versión punk-pop-popurrí de ‘Hoy me has dicho hola por primera vez’ que la hace parecer una canción de Los Fresones Rebeldes. Todas ellas sorteadas por momentos solo al piano, los únicos en los que la voz de Guille suena clara por encima de la música y, sobre todo, del karaoke colectivo en que se han convertido los conciertos de La Casa Azul, con predominio de las voces femeninas. Fueron ‘Yo, también’, confirmando que es de sus mejores composiciones, ‘C’est fini’ o, para terminar, después de ‘La Revolución Sexual’ en el bis, estos días de 10º aniversario, ‘Como un fan’.

6 años después de su último disco, el público no se ha ido a ningún sitio porque ni hemos superado nuestros traumas amorosos ni nuestras inseguridades y porque la oferta de La Casa Azul, por muy repetitiva que parezca, no puede ser más singular. Guille Milkyway se ha currado un show con proyecciones y doble altura en el escenario, pero sus conciertos siguen destacando por la enorme interacción con el público, que incluso improvisa o se sabe ya coros imaginarios en momentos puntuales de sus canciones (como ocurre con ‘Superguay’), ahora llevada a las redes sociales. El artista relató que hasta 2 usuarios le habían pedido por las redes 4 de sus temas favoritos y no llevaba ninguno de ellos en un repertorio de 2 horazas y casi 30 canciones. Ya veis, el pop también puede dejar las cifras opuestas al agotamiento, no va a estar solo el Boss. 8.