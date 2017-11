Papaya / ¡Ay, mujer!

La colección de singles de Jabalina “Singularidades” no está quedando en anécdota, sino que está ofreciendo cosas interesantes. Tras el avance de Alexanderplatz, que ha supuesto el debut en solitario de Alejandro de Klaus&Kinski, ‘¡Ay, mujer!’ sirve como avance del segundo disco de Papaya, que saldrá el año que viene. El proyecto de Yanara Espinoza, que hemos degustado en temas de su debut como ‘Cosas fascinantes y sencillas’ y ‘El rey de las camas’, se caracteriza por la combinación de melodías sesenteras con arreglos tibiamente tropicales, africanistas y folclóricos y las 3 canciones de este nuevo single siguen esa línea, dando a Papaya un característico sonido lleno de sensualidad y misterio. Así es especialmente en la final ‘No sé nada del amor’, un dúo con Alberto&García con imágenes tan potentes como esa “luna negra envenenada” que “dijo muchas cosas sobre ti”, esa “selva peligrosa en tu jardín”, esa “boca de la que nacen crucigramas” o ese “vapor que aprieta en la garganta” y que lleva a la apesadumbrada conclusión, sobre bases reptantes: “no sé nada del amor, no sé nada de él”. Además, ahora el discurso de Papaya es más rico. Este EP se dedica a la mujer y a la figura materna según la nota de prensa, y ‘Ay, mujer’ logra renovar el discurso de canciones machistas y paternalistas sobre “babys” y “chiquillas”, pues se da el caso de que aquí quien canta es una chica, sobre una mujer que tiene “buena y mala reputación“, lucha para sacar adelante a sus hijos o nace “cada día más fuerte”. La versión de ‘La bambola’ de Patty Pravo casa totalmente con este discurso pues también puede ser reivindicativo ese “no te das cuenta cuando lloro / solo piensas en ti”; y ‘No sé nada del amor’ no molesta para el concepto, pues más que el típico dúo con conversación chico-chica, parece poner voz al mismo sujeto. Gran single por tanto de Papaya, en el que en solo 10 minutos caben rumba, cumbia, surf y música eclesiástica, entre otros estilos, en la producción de nuevo de Sebastián Litmanovich, “Cineplex“.

Calificación: 8/10

Lo mejor: las 3 canciones son excelentes

Te gustará si te gustan: Cineplexx, Raffaella Carrá, El Guincho con Javiera Mena

Escúchalo: Spotify