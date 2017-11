Paco León retratará el “La Dolce Vita madrileña” de Ava Gardner en ‘Arde Madrid’

Hoy se ha presentado ‘Arde Madrid’, la nueva comedia que Paco León y Anna R. Costa preparan para Movistar+, con los creadores y la actriz Inma Cuesta. Será una temporada de 8 episodios de 30 minutos, ambientados en el Madrid de 1961. La vida de los dos criados protagonistas, absorbidos por el franquismo (se ha definido al personaje de Inma Cuesta como una “analfabeta sexual”) contrastarán profundamente con la persona para la que trabajan: la actriz Ava Gardner, que vivió 12 años en Madrid, en concreto en un dúplex en el número 11 en la Avenida del Doctor Arce… justo encima de Perón y su segunda esposa Isabelita, otros de los personajes secundarios de la serie.

Anna R. Costa ha realizado un arduo trabajo de investigación durante 5 años sobre la vida de Ava Gardner en Madrid (nodos, revistas del corazón, biografías), desde el día en que se subió a una barra del Villa Rosa (el mismo lugar donde se ha presentado la serie y que toca Bowie con sus manos en este vídeo), se bajó las bragas y meó allí mismo mientras la gente concluía “hasta meando es una Diosa”; hasta el día en que se subió a un taxi para buscar a un gitano con el que quería acostarse, y ese taxista resultó ser El Fary, con el que no tuvo nada pese al gran número de veces que se ha dado vueltas a esta anécdota. “Ojalá”, solía decir él. Si bien a Gardner la interpretará una actriz americana cuyo nombre no se ha querido revelar, los protagonistas serán los criados, León y Cuesta. No aparecerán, por tanto, tantas vivencias de la actriz -aunque sí veremos el bautizo de Antonio Flores, el entierro de Hemingway, su paso por Museo Chicote o la Plaza de Las Ventas, por ejemplo-, sino que su desinhibición en cuanto a sexo y alcohol servirán como contraste para la represión del franquismo. Y se ha contado que Ava podía beberse una botella de Bourbon de un trago y al día siguiente rodar 16 horas, porque, según Dominguín, “tenía un organismo fabricado para el alcohol”.

Tanto Paco León y Anna R. Costa han querido diferenciarse de otras series de época, aparte de porque ‘Arde Madrid’ será en blanco y negro, con un matiz político y abiertamente feminista, en el que una mujer, en este caso Gardner, se muestra totalmente liberada, no depende de “marido, hermano, ni padre”, actúa “como un hombre en todos los sentidos” y “no tiene hijos porque no quiere” hasta el punto de “abortar tres veces”. “Ava se bebió todo, se folló todo y se lo metió todo”, ha indicado Paco León a la hora de elogiar su modernidad y libertinaje, recalcando que la falta de libertad de prensa en España, que no se pudiera hablar de ciertas cosas, sirvió para que “una elite de artistas vivieran una Dolce Vita madrileña”. En contraste a Ava, el personaje de criada de Inma Cuesta no sabe nada sobre sexo y al topar con un diafragma, su reacción es como la de “hoy cuando topamos con unas gafas de realidad virtual”.

La serie, por la que también se asomarán los personajes de Charlton Heston y Sofia Loren, ha tratado de reflejar más bien el glamour de la parafernalia de la estrellas tirada “en un suelo lleno de colillas” que el glamour como se ve en las revistas. Sus referentes estéticos son Berlanga, Billy Wilder y ‘La Dolce Vita’. Paco León también ha querido hablar de la música de la serie, que será flamenco, pero también rock en algunos casos no necesariamente del 61, reivindicando “cosas que no suelen sonar en televisión” como ‘El Garrotín’ de Smash.

El rodaje está previsto a partir del 15 de enero y sus 8 episodios podrán verse de manera simultánea en el último trimestre de 2018. Ya hay líneas argumentales pensadas de cara a una segunda temporada, que a día de hoy tan solo es una posibilidad.