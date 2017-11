Snow Patrol, Perfume Genius y Sampha, entre los 10 nuevos confirmados de Mad Cool

Mad Cool Festival, que se celebra en julio en Madrid, anuncia hoy nuevas confirmaciones. Esta vez han llegado 10 casi a la vez en lugar de 1 a 1 (bueno, en realidad se ha anunciado una cada cuarto de hora en las redes sociales).

Se trata de Kasabian, Snow Patrol, Rag ‘N’ Bone Man, Japandroids, Perfume Genius, Morgan, Sampha, Gold Panda, Washed Out y Marmozets. Como veis, hay nombres tan populares desde hace años entre las masas como Snow Patrol, otros que se han revelado este año como Rag N Bone Man (y van 2 millones de unidades despachadas de su debut ‘Human‘), gente que ha conquistado a la crítica especializada este 2017 como Perfume Genius con ‘No Shape’ y Sampha con ‘Process‘ (controvertido ganador del Mercury Prize) y artistas locales como Morgan.

Estos nombres se suman a otros ya anunciados como son Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Justice, Fleet Foxes, MGMT o At The Drive In.

La venta de tickets comenzará el próximo día 5 de diciembre a las 11:00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster y algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes). El festival tiene lugar del 12 al 14 de julio, ya no en La Caja Mágica sino en el IFEMA, donde espera acoger a 80.000 personas por día.