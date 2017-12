Taylor Swift estrena ‘Look What You Made Me Do’ y ‘End Game’ en directo

Taylor Swift era cabeza de cartel de KIIS Jingle Ball, el festival que organiza cada año la mencionada emisora de radio estadounidense. Había mucha curiosidad por atender a su set ya que era la primera vez que la cantante interpretaba en directo algunos temas de su nuevo disco, ‘reputation‘, entre ellos el sencillo principal ‘Look What You Made Me Do’.

Sonó la mencionada producción de Jack Antonoff y también el nuevo single, ‘End Game’, también por primera vez en directo y para la que Swift invitó al escenario a Ed Sheeran, uno de los colaboradores en la canción (el otro, Future, no apareció). Swift cantó además ‘…Ready for It?’ (estrenada recientemente en Saturday Night Live), ‘I Don’t Wanna Live Forever’ (sin Zayn) y un par de singles de su disco anterior, ‘Shake it Off’ y ‘Blank Space’.

Este viernes, ‘reputation’ ha llegado finalmente a Spotify tras publicarse el pasado 10 de noviembre.

Taylor Swift – KIIS FM's Jingle Ball 2017 from John Smith on Vimeo.