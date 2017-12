Ms. Banks, la rapera de Londres a la que Nicki Minaj se quiere llevar de gira

La ausencia de raperas influyentes en el hip-hop es uno de los grandes deberes pendientes de la industria y Nicki Minaj lo sabe. Por eso, la de Trinidad y Tobago, actualmente una de las mayores instituciones del rap, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar a conocer a sus 21 millones de seguidores en Twitter a una emergente rapera del sur de Londres llamada Ms. Banks.

La joven de 23 años, que se llama Tyra Banks, como la modelo, es artista invitada en un remix de ‘Yu Zimme’ de la también promesa del rap británico Lisa Mercedez. Ms. Banks aparece en la canción con un verso que ha conquistado a Minaj y la autora de ‘The Pinkprint‘ lo reproducía en Twitter el pasado mes de noviembre, emocionando a Ms. Banks, quien es fan confesa de Minaj. Tras el intercambio de tuits, Minaj procedía a invitar a Ms. Banks para que sea su telonera en su próxima gira por Reino Unido en 2018.

Pero Ms. Banks es más que un verso molón. Su talento para el rap es palpable en su más reciente single ‘Bangs’, donde espeta versos con un ímpetu y una fluidez que puede recordar a Minaj y también a otra gran promesa del rap made in UK como Stefflon Don. La artista ha experimentado también con los ritmos dancehall en una ‘Day Ones’ que no en vano es su tema más reproducido en Spotify, y donde prueba también que además de rapear tiene talento para cantar. Y si Minaj ha visto en ella una promesa, ¿cuán equivocada puede estar?

Yuh nuh affi ask when ya see me. See di house and cyar dat ah fimi. 🏆 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) November 5, 2017

How can I wake up to Nicki Minaj quoting my lyrics on twitter !??? NICKI FUCKING MINAJ !!! IM SCREAMING 😩😩👑👑✨✨ — Ms Banks (@MsBanks94) 5 de noviembre de 2017

You know I was gonna see this and be hype, the queen, the g.o.a.t, a fucking icon. I love you!!!! 👑 #yuzimme remix https://t.co/7ifuhWApyH — Ms Banks (@MsBanks94) November 5, 2017