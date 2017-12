Ed Sheeran, rey de Spotify en 2017

Superando los 6.300 millones de reproducciones en 2017, Ed Sheeran se confirma como el artista más escuchado en Spotify en 2017, superando a Drake, que lo fue en 2015 y 2016. La envergadura de su éxito es tal que Sheeran no solo ha sido el artista más escuchado, sino que ‘Shape of You’ ha sido también la canción más escuchada y ‘÷‘ el disco más escuchado. Sumando a estos datos que este ha sido el disco más vendido del año, queda claro que 2017 = Ed Sheeran.

Aparte de Sheeran, el resto de artistas más escuchados del año en Spotify han sido en segundo lugar Drake y después The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers. No hay ninguna mujer en el top 5 de artistas más reproducidos en la plataforma, si bien Spotify comparte que las cinco mujeres más escuchadas han sido Rihanna (por tercera consecutiva en el número uno, y eso que en 2017 no ha sacado disco, como tampoco lo hizo en 2015), Taylor Swift (que volvió a Spotify en junio tras años ausente), Selena Gomez, Ariana Grande y Sia.

Las canciones más escuchadas han sido ‘Shape of You’, ‘Despacito’ con Justin Bieber, ‘Despacito’ en su versión original, ‘Something Just Like This’ de The Chainsmokers y ‘I’m the One’ de DJ Khaled con Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne. En cuanto a álbumes, a ‘÷’ le sigue la “playlist” de Drake, ‘More Life’ , ‘DAMN.’ de Kendrick Lamar, ‘Starboy’ de The Weeknd y ‘Stoney’ de Post Malone. Coldplay, Imagine Dragons, Maroon 5, Linkin Park y Migos han sido los grupos más reproducidos.

Artistas más escuchados:

Ed Sheeran

Drake

The Weeknd

Kendrick Lamar

The Chainsmokers

Artistas femeninas más escuchadas:

Rihanna

Taylor Swift

Selena Gomez

Ariana Grande

Sia

Grupos más escuchados:

Coldplay

Imagine Dragons

Maroon 5

Linkin Park

Migos

Canciones más escuchadas:

Shape of You – Ed Sheeran

Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Álbumes más escuchados:

Divide – Ed Sheeran

More Life – Drake

DAMN. – Kendrick Lamar

Starboy – The Weeknd

Stoney – Post Malone