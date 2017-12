‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi y Demi Lovato ya es número 1 en España

Como era de prever, ‘Échame la culpa’, lo nuevo de Luis Fonsi junto a Demi Lovato, es el nuevo número 1 oficial en España tras ser la subida más fuerte en número de puntos. La canción desbanca a ‘Sensualidad’ de Bad Bunny y amigos, que pasa al puesto 2. Ni que decir tiene que este será el mayor éxito de Demi Lovato en nuestro país, donde solo fue número 66 con ‘Cool for the Summer’ o número 70 con ‘Sorry Not Sorry’.

En cuanto a listas internacionales, ‘Échame la culpa’ se mantiene fuerte en el puesto 12 del global de Spotify, pero tras el impacto de la primera semana, baja bastante en Estados Unidos (del 47 al 76) y Reino Unido (del 46 al 60). El vídeo suma, eso sí, 200 millones de visualizaciones en apenas 3 semanas.



Buena aceptación para el cambio de Pablo López

Pablo López se ha sumergido en el sonido de Coldplay y un poquito Elbow en ‘El patio’ y parece que de momento el experimento ha calado: es la entrada más fuerte en el puesto 43. Teniendo en cuenta el género de la canción y que él es más artista de álbumes, no está nada mal.



Anitta y J Balvin, top 50

Sorprende ver a Anitta y J Balvin entrar por debajo de Pablo López, en el puesto 47, pero parece que esta no será la cumbre del sexual ‘Downtown’, que ha rondado el top 20 en Spotify en los últimos días. ¿Podría ser una de las canciones del verano que viene o demasiado tiempo?



Nuevas entradas para Maluma

Además de seguir en el top 20 con ‘Felices los 4’ (quíntuple platino) y de subir al número 23 con ‘Corazón’ en su cuarta semana, Maluma cuela otras dos canciones en el top 100: se trata de ‘Solo a solas’ con Cosculluela en el mismo número 100 y de ‘GPS’ (a leer en inglés) en el puesto 91. Un tema este último con French Montana.