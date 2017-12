Morrissey envía un comunicado sobre el caso Spacey y no volverá a hablar con la prensa escrita

Morrissey, que este fin de semana ha tenido que cancelar un concierto de nuevo por enfermedad, ha escrito un comunicado finalmente sobre sus controvertidas declaraciones sobre el acoso y Kevin Spacey, en las que culpabilizaba a las víctimas. En él acusa al medio alemán Der Spiegel de haber manipulado sus declaraciones, de hecho afirma que por más que le pide al medio una grabación de la cinta, este no se la da. Como consecuencia, afirma que no volverá a hablar con un medio escrito, que además considera cosa del pasado.

“Hace unas semanas tontamente permití al medio alemán Der Spiegel entrar en mi vida. Ya que volaron ansiosamente desde la querida Berlín a la querida Los Ángeles para charlar y reírnos, supuse que había un acuerdo mutuo.

¿Mataría a Donald Trump? No, nunca.

¿Apoyaría las inclinaciones privadas de Kevin Spacey? No, nunca.

¿Apoyaría el abuso de niños? No, nunca.

¿Apoyaría el acoso sexual? No, nunca.

¿Apoyaría la violación? No, nunca.

¿Reflejaría Der Speigel (sic) mis opiniones? No, nunca.

¿Volveré a hablar alguna vez con la prensa escrita? No, nunca”.

Morrissey, que ha visto como este asunto lastraba profundamente la promoción de su nuevo disco, ‘Low In High School’, habla también con resentimiento de cómo artistas sin nada que decir son número 1 en las listas y reciben críticas de 5 estrellas. Asimismo, considera el hecho de que Der Spiegel no le proporcione una grabación de la cinta, “toda una respuesta”.