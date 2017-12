Chvrches volverán en 2018 “más pop, más raros, más agresivos, más vulnerables”

Chvrches acaban de tirarse a la piscina describiendo el que será su tercer disco el año que viene. En lugar de conservar el misterio han preferido hablar de él al detalle y en su consecuencia tendrán que lidiar con las expectativas. Pero puede que merezca la pena: el grupo ha trabajado con uno de los productores más codiciados del momento, Greg Kurstin, co-autor nada menos que de ‘Hello’ de Adele y de otras tantas decenas de canciones de éxito, de Lily Allen a P!nk.

Durante la entrevista con Entertainment Weekly que sale hoy Lauren ha descrito lo que ha pasado durante las sesiones así: “(Greg) nos ha presionado para que lo que estábamos haciendo fuera más grande en ciertos sentidos, pero también nos ha llevado a lugares más raros. Por ejemplo nos decía: “si las melodías vocales son así de dulces y precisas, ¿por qué no metemos sonidos jodidos, nudosos y raros?”. Y la idea me encantó”. También ha indicado que el disco irá sobre “cuestionar por qué estamos donde estamos y cómo lo asumimos” y que esta vez no han hecho la música antes de las letras sino que han trabajado a partir de algunas notas previas.

Por último, están totalmente entusiasmados con el resultado: “cuando escucho el disco, siento que es lo más pop que hemos hecho, pero también lo más agresivo y vulnerable al mismo tiempo”. Sí, habla del disco como terminado, por lo que suponemos que un primer single saldrá en muy poco tiempo. Por cierto, si alguien cree que Kurstin ha tratado de convertirlos en algo que no son, parece que no será el caso. Lauren concluye: “me parece bastante aburrido cuando oyes la radio y parece que está todo el rato la misma voz sonando. No puedes decir mucho del o la cantante como narrador de historias ni sobre la persona cantando. He pensado mucho en esto esta vez”.