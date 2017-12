The Chemical Brothers, Jungle, Fischerspooner, Benjamin Clementine… a Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live suma nuevos nombres a su cartel de 2018, entre ellos un tercer cabeza de cartel del tamaño de The Chemical Brothers. Los hermanos ingleses se suman así a Gorillaz y The xx como “headliners” del festival, que se celebrará los días del 12 al 14 de julio en Kobetamendi (Bilbao). Los hermanos ingleses no editan disco desde 2015, cuando salió ‘Born in the Echoes‘. ¿Será 2018 año para un nuevo disco de The Chemical Brothers?

El festival confirma también Jungle, Benjamine Clementine, Fischerspooner, James, Young Fathers, Ana Curra, Cooper, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y Yonaka. Todos ellos se suman a artistas ya confirmados como David Byrne, Noel Gallagher’s Flying Birds, alt-J, Bomba Estéreo, Triángulo de Amor Bizarro o Parquet Courts.

El bono de 3 días para Bilbao BBK Live está a la venta a un precio de 135 euros + gastos (que se puede abonar en 2 o 3 plazos). El cámping está disponible a un precio de 10 euros + gastos.

El cartel queda así:

GORILLAZ

THE XX

THE CHEMICAL BROTHERS

ALT-J

DAVID BYRNE

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

BENJAMINE CLEMENTINE

BOMBA ESTÉREO

FISCHERSPOONER

JAMES

JUNGLE

ANA CURRA

COOPER

MEXRRISSEY

PARQUET COURTS

TEMPLES

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

YOUNG FATHERS

ANEGURIA

BORROKAN

CAROLINA DURANTE

CECILIA PAYNE

MELENAS

QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS

YONAKA

