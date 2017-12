Los 5 finalistas de Operación Triunfo competirán por ir a Eurovisión en una gala especial

RTVE confirmaba hace unas semanas que el representante de España en Eurovisión -en su próximo paso por Lisboa- saldría del panel de concursantes de Operación Triunfo.

De Operación Triunfo salieron en su momento tres representantes de Eurovisión como fueron Rosa, Beth y Ramón, y así será de nuevo en 2018. RTVE confirma que los cinco finalistas de Operación Triunfo competirán en una gala especial por acudir a Lisboa, lo que significa lógicamente que el ganador o ganadora de Operación Triunfo no será automáticamente la persona elegida para ir a Eurovisión, aunque sí puede darse el caso, como sucedió con Rosa. Los cinco finalistas cantarán composiciones originales, compuestas específicamente para ellos “por prestigiosos autores”, informa Vertele.

RTVE repite por tanto el mismo sistema de sus anteriores ediciones cuando el formato se emitía en Televisión Española en lugar de Telecinco. Por ejemplo, aunque casi nadie se acuerde, en 2003 Beth, Ainhoa Cantalapiedra y Manuel Carrasco -los tres finalistas de la segunda edición de OT- compitieron en una preselección para ir a Eurovisión. Al final fue Beth con ‘Dime’.

Posteriormente otros triunfitos como Soraya y Edurne participaron en Eurovisión, si bien lo harían años después de su paso por la Academia.

¿Quién se llevará el gato al agua? De momento el posible aspirante a Eurovisión en Operación Triunfo parece encontrarse entre las cuatro A: Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra… ¿y también Cepeda?

Por cierto, hoy miércoles se han puesto a la venta las entradas para Eurovisión y ha sido un drama de colas virtuales interminables. Los tuits hablan por sí mismos:

