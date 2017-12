Habrá nueva música en la gira de regreso de The Streets: escucha sus 2 nuevos temas

The Streets vuelven en abril de 2018 con una serie de conciertos en Reino Unido en los que tocarán principalmente temas de ‘Original Pirate Material’ y ‘A Grand Don’t Come For Free’. Las entradas para los conciertos de esta gira, llamada ‘The Darker The Shadow The Brighter The Light’ y que pasará por Birmingham, Glasgow, Mánchester, Leeds y Londres, volaban tras ponerse a la venta.

Por suerte para los fans de The Streets, Mike Skinner y su banda de directo traerán más que canciones viejas a estos conciertos y hoy ha llegado a las plataformas de streaming dos canciones nuevas del proyecto de Skinner, ‘Burn Bridges’ y ‘Sometimes I Hate My Friends More than My Enemies’. La primera contiene un ritmo hip-hop oscuro y pantanoso, y la segunda se sirve de un ritmo más uptempo y propio del UK garage. El último álbum de The Streets, ‘Computer and Blues’, salió en 2011. Aquel año, Skinner realizó su última gira hasta la fecha.

En los años posteriores al lanzamiento de su último disco, Mike Skinner ha hecho como Paris Hilton y se ha dedicado a pinchar en fiestas de electrónica, llegando a asegurar a The Guardian que se siente “como se hubiera retirado”. “Estoy jugando a golf ahora mismo”, afirmaba. También ha sido padre y publicado su autobiografía, narrada por él mismo en su versión audiolibro.