Vuelan las entradas para la “reunión” de los Streets

The Streets no funciona como proyecto de Mike Skinner desde la edición y gira de ‘Computers and Blues’, que se anunció como álbum final en 2011. Sin embargo, Skinner ha enviado esta semana un comunicado indicando que echaba de menos los autobuses de las giras y hablar entre canción y canción como no puede hacerlo durante una sesión de dj, por lo que ha anunciado una serie de conciertos en Reino Unido, que tendrán lugar a lo largo de una semana en abril, en Birmingham, Glasgow, Mánchester, Leeds y finalmente el O2 Academy Brixton de Londres, con capacidad para 5.000 personas.

Se ha advertido que sobre todo se interpretarán canciones de sus dos grandes clásicos, ‘Original Pirate Material’ y ‘A Grand Don’t Come For Free’, y las entradas han volado esta mañana en pocos minutos en cuanto han salido a la venta. Como recoge NME, sus fans están profundamente decepcionados, pues ni los precios cercanos a las 200 libras, han impedido la locura en torno a las entradas.

Vista la demanda, no sería de extrañar que Mike Skinner se replantee su futuro, pues ninguno de sus proyectos paralelos -un par de discos como The D.O.T. y un buen puñado de pistas como The Darker the Shadow The Brighter the Light este mismo año- ha logrado igualar el interés que el pueblo británico ha mostrado siempre hacia The Streets. ¿Podríamos verle quizá actuar en algún festival durante 2018?