Hit de ayer: ‘This Fucking Time of Year’ de Charles Cave

Son ya siete décadas de hits navideños, así que ¿por qué elegir como ‘Hit de ayer’ festivo este modesto single digital de hace dos años, grabado por un artista nada conocido, en este caso Cave, bajista del grupo White Lies. Pues precisamente porque es un perfecto no-hit navideño que podría arrasar (y seguramente esté haciéndolo) en algún universo paralelo. Tiene para ello ingredientes de sobra: una melodía emocionante, la mezcla de magia y oropel con la amargura del lado oscuro navideño, un título perfecto que atraería hasta a los “haters” de las fiestas, y sintes, muchos sintes, para agitar los corazones de los que crecimos con el último gran clásico navideño con permiso de Mariah: ‘Last Christmas’.

Charles Cave no ocultaba en una minientrevista del año pasado su intención de hacer una canción que “toca tu corazón de manera irónica a la vez que te hace levantar el puño en el aire por encima de tu mullet”… una buena descripción de la euforia triste que la canción evoca, con su sonido ultra cinematográfico de los ochenta y una letra de desamor navideño. Letra que proyecta un temor sincero, elevando así el resultado final rescatándolo del pastiche: el miedo a perder a tu pareja en el peor momento del año para que ocurra algo así. “Si quieres hablar, hablar de verdad / ¿No puede esperar a Año Nuevo? (…) Porque no quiero perderte / Otra vez no / En este puto momento del año”.

La letra da un giro sutil al acabar: “Si quiero hablar, hablar de verdad / ¿Podría llamarte en Año Nuevo? / Si necesitas tiempo / Todos lo necesitamos / Daría todo lo que tengo porque no te marchases / Así que no lo hagas / Porque no quiero perderte / Otra vez no / En este puto momento del año”.

Entre las referencias que Cave señala en su obra (que de momento no pasa de una sucesión de canciones lanzadas digitalmente) está la música que escuchaba de niño en el coche con su padre: una selección de música de los 80 con estribillos potentes (The Cars, Foreigner, Tears For Fears…) una influencia que es innegable en esta canción, aunque él señala a ‘Fairytale of New York’ de los Pogues con Kirsty MacColl como “la mejor canción navideña de la historia, como todo el mundo sabe”. Precisamente de ella le atrae “la mezcla de desgracia y felicidad” entrelazadas en lo musical y las letras, una fórmula que también aplica en su canción aunque en un contexto sónico bien diferente.

‘This Fucking Time of the Year’ apareció en 2015, pero fue el año pasado cuando empezó a ser tímidamente reivindicada en diversos medios digitales musicales, y también cuando se realizo el vídeo. Este es el año en el que los lectores de Jenesaispop tendrían que elevarla a la categoría de clásico de culto. Porque si como decía el propio Cave “es el deber de todo músico intentar escribir una canción navideña al menos una vez en su vida”, en su caso la misión está más que cumplida.

