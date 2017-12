Yakoe Nicole plantean una sensual orgía “datamosh” en ‘Who Are You’

Hace unos años se puso de moda el efecto “datamoshing” –una variante del arte glitch, en el que las imágenes se arrastran y deforman en una suerte de “scratch visual”– y artistas como Robyn & Royksopp, MNEK o Chairlift recurrían a él como recurso fundamental en sus vídeos. Ahora un dúo hispano-francés llamado Yakoe Nicole ha vuelto a inspirarse en él para su primer vídeo oficial. Se trata del clip correspondiente a ‘Who Are You’, una canción que acaban de estrenar y que seguro interesará a seguidores del pop electrónico de artistas como Jessy Lanza, Nite Jewel o Holly Herndon

Tan interesante como este tema es el citado vídeo, que representa una especie de encuentro sexual entre jóvenes, cuyas escenas más explícitas han sido deformadas de manera muy sugerente. Una pieza visual que encaja a la perfección con una letra que presenta a un amante que imagina tener sexo con las otras parejas de su partenaire sexual a través de este/a (“Open my body to / All of your girls // They became my lovers / They became my lovers // (…) // Feel your love / Take my breath from / All the bodies that are yours too //“).

Tanto la dirección del clip, como su propia web e incluso la programación del software empleado para la edición de las imágenes –y que puede usarse libremente en ha corrido a cargo de Helena López, mitad de este dúo que reside en Barcelona. La otra mitad la integra el parisino Norman Bambi, con el que apenas ha mantenido contacto físico: su trabajo se desarrolla a distancia, intercambiando fragmentos musicales –desde abletons hasta mensajes de voz en redes sociales– con los que va trabajando el otro. Así han creado tanto esta canción como su primer EP, ‘The Diving Ducks’, cuatro temas igualmente interesantes que autoeditaron a principios de este año que termina. López nos anuncia que en breve publicarán un nuevo EP en el que, si está en sintonía con el material presentado, merecerá la pena indagar.