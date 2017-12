PacoSan / Sour Mood

Cuando en 2015 el trío de El Garraf PacoSan publicaba su primer álbum, ‘My High’, pronto salieron un montón de voces que empezaron a describirles como algo así como unos Can patrios. Por entonces el parecido estaba más que justificado porque la banda, pese a no disimular su amor por la psicodelia, se abrazaba al krautrock como la mejor forma de aunar su fascinación por la electrónica y el rock (no hay que olvidar que uno de sus integrantes, Sergi Marcet, militaba años ha en los hardcore Shorebreak). No obstante, en aquel primer LP ya podía encontrarse algún que otro número más enfocado a la pista de baile que ha servido de punto de partida para este ‘Sour Mood’ que ahora nos ocupa.

La metamorfosis ya es una realidad. Ellos en entrevistas promocionales de hace dos años ya afirmaban que lo siguiente sería un trabajo mucho más electrónicamente contundente y pop. Y así ha sido. Por mucho que ‘All These People’ se valga del ritmo motorik y pudiese colar como un medio tiempo de Svper, otra de las bandas patrias que mejor han sabido en los últimos años aprovecharse de lo kraut, ‘Sour Mood’ en realidad transita entre la indietrónica y el tecnopop con guirnaldas eléctricas. Más que en Can, ahora quieren reflejarse en el espejo de los The Human League de ‘Dare!’ y el sonido de Madchester como demuestran en esa ‘Burn the Rush’ que por tener tiene hasta unas guitarras distorsionadas que beben del french touch.

Ya sea dejándose querer por las justas dosis de tropicalismos y hedonismo a lo !!! (‘My Truck’, ‘Burn The Rush’), por el pop electrónico y la música house sustituyendo la batería por una caja de ritmos (‘Crossfire’ y ‘Black Sheep’) o experimentaciones sonoras a lo Animal Collective (‘El Montseny’), PacoSan ante todo presentan un disco que para nada se hace aburrido y que reportará grandes alegrías en sus conciertos. Ayuda, y mucho, que el álbum sólo contenga nueve temas. Habrá quienes opinen que en ‘Sour Mood’ han perdido parte de su esencia y de las señas de identidad que marcaron sus inicios, pero anteriormente ya nos habían dado unas cuantas pistas de por dónde iba a tirar su sonido y esto, en realidad, no debería haber pillado a nadie por sorpresa. La premisa de renovarse o morir con ellos se cumple a la perfección, aunque ya veremos a su debido momento por qué se decantan en futuras entregas y, ya de paso, si consiguen mejorar algo más su dicción en la lengua de Shakespeare.

PacoSan actúan el próximo 18 de enero en Antiga Fàbrica de Estrella Damm, Barcelona, junto a Joe Crepúsculo en la 3ª fiesta previa de Vida Festival 2018. Los poseedores del abono para este festival tendrán acceso gratuito con otra persona.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘My Truck’, ‘Crossfire’, ‘Black Sheep’, ‘El Montseny’

Te gustará si: no haces distinciones entre el pop, el rock y el kraut, además de las bandas que no tienen dos discos iguales

Escúchalo: Spotify