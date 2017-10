Sesión de Control: Lagartija Nick, Cuchillo de fuego, Baywaves, Joana Serrat, Amatria…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades nacionales más interesantes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renovará de manera mensual. Hoy añadimos en ella nuevas canciones de Lagartija Nick, Baywaves, Chlöe’s Clue, Pumuky, Jacobo Serra, Blacanova…

Lagartija Nick

Después de que su disco ‘Inercia’ fuera homenajeado meses atrás por grupos como Amaral, Triángulo de amor bizarro, León Benavente o Niños Mutantes, el legendario grupo de Granada ha anunciado la próxima publicación de un nuevo álbum, 5 años después de ‘Hipnosis’. Antonio Arias y Erick Jiménez, con Juan Codorniú y M.A.R. Pareja completando su actual formación, lanzarán el 10 de noviembre ‘Crimen, sabotaje y creación’ en la multinacional Universal, del que han adelantado la potente ‘Agonía, agonía’. Una canción que ellos consideran “un acto reivindicativo; la ocupación de un patrimonio deliberadamente olvidado”. Tras la edición del álbum, harán una gira que pasará por Vigo, Murcia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

Baywaves

El cuarteto madrileño se convirtió con las canciones de su EP de debut, ‘Only For Uz’, en un fenómeno (su tema ‘Time Is Passing Us By’ supera las 600.000 reproducciones en Spotify, poca broma) que traspasó las fronteras de nuestro país. Y no es un decir: este mes estarán en Dabadaba de Donosti, pero luego irán a París y Eindhoven, antes de hacer una gira de 7 fechas en UK. Ahora están dando a conocer nuevas canciones que parece que pueden tener cabida en un próximo EP o incluso un álbum que editará Foehn Records. Tras ‘Gliss’, ahora presentan ‘Down 4 U’, una nueva muestra de su pop etéreo y retro, un poco reminiscente de los Tame Impala de ‘Currents’.

Chloë’s Clue

Bajo este nombre artístico, Raquel Adalid debutó en 2014 con ‘Hidden Tracks’, un disco iniciático en el que esta valenciana contó con las colaboraciones de Xema Fuertes y Cayo Bellveser –Josh Rouse, Maderita–. Ahora relanza su carrera con un nuevo álbum titulado ‘Panorama’, en el que de nuevo han participado Fuertes y Bellveser. Su primer avance es este sugerente ‘Visions and Versions’, que cuenta con un estupendo vídeo de surrealismo lynchiano y aventura que lo nuevo de Chlöe’s Clue puede suponer un deleite para amantes del rock de base tradicional de artistas como Angel Olsen o Alondra Bentley.

Pumuky

En uno de los ciclos de impasse y reestructuración que en estos momentos vive la ya veterana banda canaria Pumuky –ahora reducidos al núcleo duro (esto es, los hermanos Jaír y Noé Ramírez)–, se han aliado con el sello WeAreWolves para reeditar una de sus primeras obras. Se trata del EP ‘Los Exploradores Perdidos’, editado en 2007 por Lejos Discos y que era prácticamente inencontrable ya. Cinco estupendas y misteriosas canciones que contaron en su día con las colaboraciones de Abraham Boba (León Benavente), David Cordero (Úrsula, Viento Smith) y Pedro Cantudo (Limousine).

PUMUKY, Los Exploradores Perdidos (2017) by WeAreWolves Records

Jacobo Serra

‘Don’t Give Up’, álbum de debut íntegramente cantado en inglés de este músico de Albacete arraigado en el folclore norteamericano, obtuvo elogiosas críticas y una buena respuesta del público. Aunque nada comparable a la que obtuvo ‘Icebergs’, single publicado en castellano en un EP posterior. Así que ‘Fuego artificial’, el álbum que acaba de publicar en Warner, está íntegramente cantado en su lengua materna y muestra una paleta de colores más rica que la de sus inicios, entre reminiscencias tan variopintas como Rufus Wainwright o Glass Animals.

Joana Serrat

Aunque sigue contando con el auspicio del prestigioso sello de americana Loose Music para su distribución, la cantautora de Vic acaba de autoeditar su cuarto álbum, ‘Dripping Springs’, sucesor del notable ‘Cross The Verge’. Como en aquel, sigue mostrando su capacidad para crear melodías con un gancho tremendo, como la de esta ‘Trapped In The Fog’ de reconfortantes ecos 50s.

Pacosan

El inclasificable trío catalán Pacosan está de vuelta, tras haber publicado en 2015 un largo de debut, ‘My High’, en el que su out-rock se aderezaba con cajas de ritmo y cada vez más sintetizadores. Su acercamiento a estos sonidos ya venía implícita en recientes versiones de E.L.O. y Kraftwerk, pero la evidencia de que ganan peso en ‘Sour Moon’, –su próximo álbum, que se publica el 10 de octubre– la tenemos en la ultrabailable y sorprendentemente pop ‘Injured Ghost’ que lo presenta.

Ángel Stanich

Surgido aparentemente de la nada, este cantautor rock caracterizado (físicamente) por su cabeza pobladísima de pelo, logró hacerse un nombre en el sector alternativo con ‘Camino ácido’, su debut largo. Ahora, tras los EPs ‘Cuatro rayos cayeron’ (que incluía ‘Carbura!’, a día de hoy su tema más popular) y ‘Siboney’, publica su segundo disco ‘Antigua y barbuda’ este mismo viernes. Su primer avance es una ‘Mátame camión’ que sorprende por su ritmo galopante (produce Javier Vielba, de Arizona Baby), en la que emerge cierto espíritu ‘Toro’ y cuya delirante letra incluye guiños al consumo de estupefacientes y falsas tendencias suicidas.

Cuchillo de fuego

Hace poco este inclasificable grupo de Pontevedra (¿Swans? ¿Gang of Four? ¿Triángulo de amor bizarro? ¿todo?) publicaba un split con Extinción de los insectos, y no sospechábamos que estaría al caer su segundo largo. ‘Megavedra’ ha sido publicado días atrás por el inefable sello Humo (Fasenuova, STA) y su adelanto nos ha realmente conquistado, que diría Isabel Presyler. ‘Nocturno Canoli’ es una oda, fiera y contundente, a antros de la noche gallega, que se complementa a las mil maravillas con el inenarrable vídeo que Isaac Nabwana (“el Tarantino ugandés”, dicen) ha hecho para ella. Para no perdérselo.

Amatria

Desvinculado de Subterfuge, Joni Antequera publica su nuevo álbum ‘Algarabía’ el día 20 de octubre en Vanana Records, un nuevo sello que ha creado él mismo con los DJs y productores ElyElla. Su primer single, este ‘Encaja’, deja claro que el pop electrónico con fuertes bases bailables de hits como ‘Chinches’ o ‘El golpe’ no será la única faceta que mostrará en este disco (aunque ‘Animal’ indica que tampoco la abandonará). A cambio, en ella abraza suaves ritmos tropicales y latinos con melodías dulces. Y además muestra una insólita imagen de crooner trasnochado en su festivo vídeo.