La Canción del Día: Lana del Rey se alía con BØRNS en ‘God Save Our Young Blood’

En las últimas horas Garrett Borns, el artista conocido como BØRNS, había dado una auténtica sorpresa al anunciar que su nuevo single, ‘God Save Our Young Blood’, contenía un featuring de los que no dejan indiferente y pueden cambiar carreras: hablamos de Lana del Rey, que en 2017 ha publicado ‘Lust for Life’, una nueva cumbre en su carrera que muchos medios –también nosotros mismos– seleccionábamos entre lo mejor del año. Ahora, por fin, podemos escucharlo.

En ‘God Save Our Young Blood’, que inequívocamente es una oda a la juventud que líricamente encaja con la temática de canciones de Lana como ‘Love’, el papel de la autora de ‘Born To Die’ no es, curiosamente, preponderante. Del Rey en realidad se limita a hacer coros acompañando la voz de Borns, cuyo timbre es bastante similar al de ella, aportando elegancia y dulzura al primer gran dueto de 2018. Aún así, se trata de un tema magnético y elegante producido por Tommy English, colaborador habitual de BØRNS que ha trabajado ocasionalmente con 5 Seconds of Summer o Ladyhawke.

‘God Save Our Young Blood’ es en realidad el cuarto single del nuevo disco de BØRNS, ‘Blue Madonna’, que se publica tan pronto como el 12 de enero. Antes de esta canción hemos podido escuchar temas como el estupendo ‘Faded Heart’, ‘Sweet Dreams’ y ‘I Don’t Want U Back’ que ya despertaban por sí mismos un notable interés por la continuación de ‘Dopamine’ (2015), que presentó en Barcelona teloneando a Halsey. Ahora gracias a Lana sin duda más oídos estarán pendientes de ese ‘Blue Madonna’.

Por su parte, el próximo mes de abril Lana del Rey presentará ‘Lust for Life’ en Madrid y Barcelona. Las entradas siguen disponibles en Ticketmaster.