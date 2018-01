Coachella 2018 confirma su espectacular cartel completo

Coachella ha revelado finalmente su cartel para este 2018, lo que incluye a Beyoncé, como ya se anunció hace casi un año cuando la cantante tuvo que suspender su actuación de 2017 al quedarse embarazada de gemelos, y fue sustituida por Lady Gaga. Como se venía rumoreando desde hace un par de semanas, los otros dos cabezas de cartel junto a Knowles serán The Weeknd y Eminem.

Otros artistas que encontramos en segunda línea son SZA, Kygo, Jamiroquai, St Vincent, The War On Drugs, Vince Staples, Soulwax, Jean-Michel Jarre, Daniel Caesar y Kali Uchis los viernes 13 y 20 de abril. Por su parte, los sábados 14 y 21 de abril será el turno de Haim, Tyler the Creator, David Byrne, alt-J, Post Malone, Fleet Foxes, Chromeo, los Chic de Nile Rodgers, BØRNS, Louis the Child, Angel Olsen, Jungle y Mø.

Finalmente, los dos domingos de festival, esto es, los días 15 y 22 de abril, se podrá ver a Odesza, Portugal the Man, Migos, A Perfect Circle, Cardi B, Miguel, King Krule, Kamasi Washington, French Montana o LANY, entre otros.

La letra “pequeña” de Coachella 2018 incluye a LION BABE, John Maus, The Drums, Ibeyi, Jessie Ware, Wizkid, Alvvays, Helado Negro, Kelela, Moses Sumney, Perfume Genius o Benjamin Clementine, entre otros.