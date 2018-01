Kendrick Lamar, Rosalía… y sorpresa latina en las listas del año de Rockdelux

Rockdelux ha llegado a los quioscos del país revelando sus listas con lo mejor del año. Esta no se publica ni en forma de top 10 a través de su web, por lo que la compra de un ejemplar supone todo un reencuentro con aquel momento mágico pre-internet en que una generación se hacía con los números de Navidad de su revista favorita para descubrir si en tales listas aparecían sus artistas favoritos y para descubrir otros nuevos (casi siempre y tristemente, más lo primero que lo segundo). Pero sobre todo es un encuentro en presente con las que son siempre las listas más interesantes y elaboradas sobre la faz, en mi opinión bastante por encima de las sobrevaloradas listas de Pitchfork, cuyo sistema de elaboración permite la inclusión de 2, 3, 4… infinitas canciones del mismo artista, y además no incluyen una visión tan amplia de la cultura, en forma de lista de mejores películas, conciertos, libros, libros de música, videoclips, series de televisión o novelas gráficas del año.

Tras 33 años de historia, Rockdelux permanece fiel a su línea editorial, combinando la vanguardia más exquisita -sobre todo en álbumes- con el pop más actual -sobre todo en lista de canciones-. La lista de mejores discos internacionales de 2017 para Rockdelux está capitaneada por ‘DAMN’ de Kendrick Lamar, y la nacional por ‘Los Ángeles’ de Rosalía. Hasta aquí los únicos datos ya revelados por el medio en su web. A continuación, este artículo contiene SPOILERS para aquellos que ansiáis encontraros con la revista en vuestro quiosco favorito.

La revista otorga buenas posiciones especialmente a ‘Arca’ y ‘American Dream’ de LCD Soundsystem (top 2 y top 3), así como a ‘Melodrama’ de Lorde (top 4), quien ha hecho la mejor canción internacional para este medio (‘Green Light’). Caben en el top 10 de álbumes internacionales el disco quíntuple de Magnetic Fields, inexplicablemente ausente en la mayoría de listas, y también las últimas entregas de Run the Jewels o Björk. En posiciones más modestas quedan las obras de The Clientele, John Maus o Kaitlyn Aurelia Smith.

En nacional, ‘Islamabad’ de Los Planetas es la canción del año, mientras el disco de los granadinos es tercero en álbumes. Hay grandes reivindicaciones de Maria Arnal i Marcel Bagés, Rocío Márquez y Fermín Muguruza eta The Suicide of Western Culture. Tulsa, nudozurdo y Gata Cattana son los grandes ausentes de una lista de discos nacional que tiene hasta 45 puestos (no, no esperábamos encontrar a Vetusta Morla, pese a su nominación al Premio Ruido; al menos aparecen en mejores vídeos nacionales).

Pero sin duda la sorpresa la ha dado la sección latina de las mejores canciones internacionales. Rockdelux había incluido previamente alguna canción de Javiera Mena, un disco de Carlos Vives y habitualmente a Manu Chao entre lo mejor internacional (‘Clandestino’ fue disco internacional del año en 1998), pero ninguna elección sabía tanto a “guilty pleasure” como la reivindicación de ‘Despacito’ como 3ª mejor canción internacional del año y, muy especialmente, la de ‘Felices los cuatro’ de Maluma como 4ª mejor canción internacional.

Hemos visto a lo largo de décadas reivindicados en la revista, la más exigente entre las exigentes con permiso de The Wire, alguna canción de Estopa, Rebeca, Alejandro Sanz y Las Ketchup, pero ahora se trata de una reivindicación a nivel global, y justo después de que más de uno se llevase las manos a la cabeza por la nominación de ‘Despacito’ a los Grammy. En la reseña de Maluma se llama “menospreciado ritmo” al reguetón, al tiempo que se pregunta “por qué lo llaman reguetón cuando quieren decir pop” y se elogia su “oda al poliamor” al margen de “sexismo”. Entre las ausencias, por cierto, ‘Mi gente’ de J. Balvin, más exitosa a nivel internacional que la canción de Maluma.